台南社會住宅包租代管2期成效佳　黃偉哲：3期啟動加碼推出1600戶

▲台南市社會住宅包租代管第2期計畫1200戶反映熱烈，市府再獲分配1600戶名額，黃偉哲市長宣布正式啟動第3期計畫，讓民眾租的合理、租的安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市社會住宅包租代管第2期計畫1200戶反映熱烈，執行率達83％，中央擴大辦理第3期計畫，台南市政府再獲分配1600戶名額，並擴大加碼經濟弱勢補貼戶為800戶，台南市長黃偉哲宣布正式啟動第3期計畫，希望提升社會住宅包租代管的成效，讓民眾租的合理、租的安心。



台南市長黃偉哲表示，台南市的包租代管從第二期的1200戶，現在第三期要加碼到1600戶，希望能夠加大服務層面，除了對於比較經濟弱勢的市民朋友們，有提供更好的租屋管道外，並協助在房東及房客中間形成一個溝通良好的橋梁，減少誤會、多了保障、多了優惠；多了保障是保證房東能夠房子租出去，每個月都能固定領到房租，多了優惠是對於經濟弱勢的人可以享有市價8-9折不等的租金優惠，創造多贏局面。





黃偉哲說，台南市的房屋自有率比例相當高，但近年房價上漲，對於還沒有自有房屋、還租不到房子的市民，也要基於「一個都不能少」的理念，照顧所有人的需求。台南在2019年之前沒有任合社會住宅，但在2019年之後急起直追，目前已有4229戶社會住宅納入規劃，預計明年底前開始興建達2000戶以上，希望持續推動，平衡住宅的供需、實現居住正義。



都發局表示，「包租代管」是全國大力推動的政策，藉由政府補助，吸引閒置民宅出租作為社會住宅，2017年度開始試辦，目標全國每年達成1萬戶、8年達成8萬戶。台南市在第一年試辦計畫大力宣導已媒合324戶，在第2期計畫南市分配1200戶、執行1000戶，執行率為六都前段班，弱勢戶480戶也全數額滿，第3期包租代管計畫，南市再增加至1600戶，已正式啟動執行，將全力推廣讓更多市民朋友知道。



都發局說，民眾可透過中央在「591租屋網」設置的社會住宅專區，快速搜尋到社會住宅出租物件，台南市政府也在9月份與「兆基管理顧問股份有限公司」及「大晟資產管理顧問有限公司」2家業者完成簽約，服務加入包租代管計畫的房東及房客。



都發局說，加入計畫的房東只要經南市府委託業者媒合房客成功後，政府除補助媒合仲介費用外，並提供租稅優惠(地價稅、房屋稅、綜所稅減免)及享有租屋管理與每年最高1萬元修繕補助等優惠。



都發局說明，包租代管方案可提供房客市場租金的8折或9折及享有政府補助媒合仲介費用，如果房客為低收入戶、中低收入戶、65歲以上之老人、身心障礙者、原住民或育有未成年子女三人以上等，另享有政府加碼租金補助，補助後等於房客只要負擔市場租金的5折至7折租金；此計畫可以讓民眾租的安心，房東、房客均有租屋保障。



想要參與包租代管計畫者，房東只要是南市合法建築物之所有權人均可加入，房客的條件則為年滿20歲國民，於台南無自有住宅，2021年家庭年收入低於新台幣99萬元且家庭成員每人每月平均所得低於46564元，戶內動產總額低於289萬、不動產總額低於530萬元，並未享有政府租金補貼。市議員周麗津、穎艾達利、李啟維、蔡筱薇也親自出席表達支持。

「爆水粉餅」囤貨組