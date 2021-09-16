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網傳幼兒園祭「中秋禁跨令」　台南市教育局駁斥！籲落實防疫

▲有關臉書社群有家長反映台南某私立幼兒園祭「中秋禁跨令」，台南市教育局否認有此規定，但呼籲落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝）

▲有關臉書社群有家長反映台南某私立幼兒園祭「中秋禁跨令」，台南市教育局否認有此規定，但呼籲落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關臉書社群有家長反映台南某私立幼兒園祭「中秋禁跨令」，台南市教育局表示，為防堵delta病毒入侵幼兒園，教育局於9月7日發布幼兒園9項加強防疫措施，但其中並未限制不得跨縣市移動之禁令，也未要求離開台南市即需自主請假14天。

教育局表示，可理解園方對強化防疫及守護幼兒安全的用心，但中央及市府既無此規定，各園就不宜強制要求。園方可正向提醒家長連假期間應有的防疫作為，家長也會感受園方的體貼和用心。

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教育局指出，台南在黃偉哲市長防疫團隊的努力與市民配合下，已連續81天無確診案例，確實是相對安全的城市，連假期間希望市民儘量減少不必要的移動，若確有跨縣市移動之必要，仍呼籲家長及學生作好防疫基本要求：勤洗手、戴口罩、遵守實聯制、避免到人潮擁擠的地方，全民防疫、守護自己也守護他人。

▲有關臉書社群有家長反映台南某私立幼兒園祭「中秋禁跨令」，台南市教育局否認有此規定，但呼籲落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，有網友在臉書社團「靠北幼稚園」發文表示，一家人住在台南，兒子就讀的幼稚園忽然發通知告知家長，只要中秋連假有離開台南市，小孩在連假結束後就不能去上課，要自主請假14天。消息一出也引來各方網友討論，有些一面倒地力挺幼兒園做法，「合情合理，保護他人很合理」、「保護自己也保護他人，外面有什麼隱藏症狀沒人知道」；也有人認為「不合理！難道在台南就不會群聚嗎？誰知道誰身上有病？與病毒共存新生活很難嗎？」

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