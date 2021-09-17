台南菱洲宮普度　府城福陽閣寄普白米15336公斤贈弱勢

▲台南市菱洲宮普度，府城福陽閣寄普白米15336公斤，將捐贈社福弱勢團體展愛心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到疫情影響，各地的普度法會陸續取消或縮小規模，台南市菱洲宮訂於9月18日（農曆8月12日) 如期舉辦普度法會，其分靈廟的府城福陽閣「寄普募集白米物資」捐贈活動，今年邁入第8年，募集的白米5112包，比去年增加，捐助單位增加為66處，在中秋節前發送，顯見疫情肆虐下台灣人的愛心仍是展露無遺。

各廟宇、家戶舉辦普度儀式，普施境內好兄弟，大都集中在農曆七月‧菱洲宮是少數在農曆八月舉辦普度之宮廟。協助普度事宜的府城福陽閣，主祀謝府元帥，每年募集普度白米，於法會結束後全數捐贈給弱勢團體‧成為普度特色。

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今年疫情嚴重性超過去年‧但一推出募捐白米活動‧仍是受到相當多民眾的支持‧今年數量達5112包，達15336公斤‧比去年4千多包還要多，讓原本擔心捐助白米數量可能減少的福陽閣負責人許育嘉，大大的鬆一口氣。

許育嘉指出，其是成立十餘年的年輕宗教團體，因為謝府元帥的一句「學著做手心向下的人」‧開啟了這個有意義的活動，持續推廣至今，也得到更多善心的響應，除了白米外，另外還有數百份的普度供品物資，於法會結束後全數捐增。

今年受到疫情影響，許多社福團體物資短缺，早早就致電詢問福陽閣捐贈白米之事。許育嘉表示，今年預訂捐贈單位增為66處，也比去年40個單位還要多‧受惠團體包括養老院、育幼院、照護殘障社福機構、社區老人照護等單位。

雖然疫情衝擊‧造成很多家庭生計減少，社福單位捐助款相對少了很多，但許育嘉指出，宗教信仰源於人的寄託，關懷社會弱勢的需求，更加體現宗教慈愛的核心價值，尤其在中秋節前夕贈送物資，祝這些社福團體成員能度個好佳節。這樣的活動將會繼續舉辦，希望明年能夠受到更多的支持，讓更多人感受到信仰的溫暖與幫助。

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