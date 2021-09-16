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漁船翻覆5人趴坐船尾待救援　台南海巡急馳平安救回

▲5名漁員出海作業，漁船翻覆趴坐船尾待援，第四海巡隊出動船艇救援平安載回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲5名船員出海作業，漁船翻覆趴坐船尾待援，第四海巡隊出動船艇救援平安載回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署台南海巡隊15日深夜接獲海巡署第六巡防指揮部通報，一艘「鳥」字2號漁船，在台南鹿耳門外0.4海浬處作業，船上5名船員因未返港，且家屬連絡不上請求海巡署協助，第四海巡隊巡防艇前往搜尋，於鹿耳門外0.3浬處海域發現該漁船翻覆，船員攀附船體待救援，立即將5名船員救起，平安送至安平漁港安置。

▲5名漁員出海作業，漁船翻覆趴坐船尾待援，第四海巡隊出動船艇救援平安載回。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲5名漁員出海作業，漁船翻覆趴坐船尾待援，第四海巡隊出動船艇救援平安載回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四海巡隊接獲通報後立即派遣10059艇及5037艇前往附近海域協尋，因天色昏暗且該漁船目標較小，海巡人員利用船用雷達及目視瞭望搜尋，於16日凌晨.時40分，發現已翻覆之「鳥」字2號漁船及林姓船長等5名船員攀附在船體待救援，旋即用救生圈及攀爬網將受困船員全數救起，經檢視5名船員均未受傷，由海巡人員初步處理後載回安平漁港安置。

▲5名漁員出海作業，漁船翻覆趴坐船尾待援，第四海巡隊出動船艇救援平安載回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

船長表示，在作業時絞到漁具導致船筏失去動力，後因西南湧浪過大而翻覆，事發突然且手機均掉落海中無法撥打電話求救，所幸海巡人員在暗夜中發現他們遇難並協助脫困。

▲5名漁員出海作業，漁船翻覆趴坐船尾待援，第四海巡隊出動船艇救援平安載回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四海巡隊表示，海象瞬息萬變，呼籲民眾駕船出海，要檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

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