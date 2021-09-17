鐵鎚猛捶40下打爛閨蜜臉丟海邊放任斷氣　女為錢反目判無期徒刑

記者吳銘峯／台北報導

苗栗通霄白沙屯海堤2019年間發生殺人棄屍案件，兇手李姓女子因積欠債務遭追討，以拜拜求平安為名，約出閨蜜唐姓女子，趁她不注意持鐵槌猛擊唐女頭、臉40多下，將她臉打爛後，丟棄在海邊任由斷氣。一二審均判處無期徒刑、褫奪公權終身，案經上訴第三審，最高法院17日駁回上訴定讞。

判決指出，李女（43歲）與死者唐女（52歲）均從事民間「放二胎」貸款業務，李女積欠唐女200萬元債務，唐女追討，李女遂以拜拜求平安理由，在2019年10月初，與住在南投的唐女相約到通霄白沙屯拱天宮上香，李女開車載唐女到苗栗，凌晨2時多開到白沙屯海堤。

但2人協商失敗，清晨5點多，李女從車上拿出鐵槌，趁唐女不注意從後方襲擊，接著以鐵槌猛捶唐女頭、臉部，將她臉打爛後，再拖行到海灘，放任唐女斷氣。民眾發現海灘上女屍，報警處理，警方也查出海堤邊可疑車輛，案發當晚，警方也曾盤查李女與唐女，因此警方迅速鎖定李女，逮捕到案。檢方聲押獲准，並依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，李女雖坦承多次以鐵鎚攻擊唐頭部，但辯稱並無致唐女於死的故意，還說唐女是被海浪捲走溺死。但法院均認定李女具有殺人故意，其中一審苗栗地院審理後，當時的行政庭長宋國鎮受訪時還說，「被告李女否認有殺人犯意，但是被害人的傷勢部位，集中頭部及顏面部位，可見被告殺意堅定，手段激烈惡性重大。」

一二審均認定李女具殺人故意，手段兇殘，因此均重判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。另外死者家屬也起訴求償，一審法院去年底判決李女須賠償1060萬餘元，李女未上訴，已先行確定。

▼李女狠心殺害閨蜜。（圖／記者黃孟珍翻攝）