找不到妹妹竟殺牙醫！台中牙醫診所命案兇手判無期徒刑定讞

▲台中南區牙醫兇殺案，賴姓男子無期徒刑定讞。（圖／記者李忠憲攝）

記者吳銘峯／台北報導

罹患思覺失調症的台中賴姓男子，因與妹妹相處不睦，去年5月間竟闖入妹妹任職的台中市南區某牙醫診所，持刀朝診所內的王姓牙醫師以及2名護理師的頭頸部攻擊，當場刺死牙醫，刺傷2名護理師。一二審、更一審均判處無期徒刑，案經上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

判決指出，賴男長期罹患思覺失調症，認為妹妹對父母不孝、對他不敬，同時將自己人生之不順遂均歸咎為妹妹造成，而與其妹長期相處不睦。案發前2個月，賴男又與妹妹大吵一架，長期蓄怨結果，心有不滿。

案發於2018年5月24日，當天下午2點多，賴男將摺疊刀預藏在隨身包包內，然後到台中市南區妹妹任職的牙醫診所，找尋妹妹。因賴父事先打電話告知女兒迴避，賴男到診所找不到人，突然拿出折疊刀，刺向診所羅姓櫃檯人員頸部，另一名翁姓護理人員出來查看，也被賴男持刀刺向右胸。診所內王姓牙醫師聽到呼救後走出查看，賴男竟朝他頸部刺殺，造成牙醫大量出血而死。賴男又折返櫃檯刺殺翁女，造成翁女氣管破裂，臉部、手部多處刺傷，羅女則趁隙逃跑，向外求救，警方到場將賴男逮捕。

案發後震驚社會，一二審均認定賴男犯下1個殺人罪、2個殺人未遂罪、以及1個預備殺人罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身，並宣告施以監護5年。但案件上訴最高法院後，最高法院認為原審判決「不能說服社會大眾」，撤銷發回台中高分院更審。更審法院於今年6月間，還是將賴男判處無期徒刑、褫奪公權終身，但更審法院認為賴男並未因病情影響行為時辨識行為違法之能力，故未宣告施以監護5年。

全案再上訴最高法院，最高法院16日駁回上訴，賴男判處無期徒刑定讞。另外本案被害人家屬也提出民事訴訟求償，一審台中地院8月底將判決賴男須賠償970萬餘元，但台中地院民事庭認為牙醫死後保險金理賠400萬元加上不少的遺產，另外死者妻子還有不動產、存款等，因此判決賴男不需支付547萬元撫養費，這部分也引起爭議。