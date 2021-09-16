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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠黨民調揭反對竹竹苗合併逾7成　高虹安點出背後關鍵原因

▲▼台灣民眾黨立委高虹安舉行「49條人命的教訓 ，工安通報仍失靈」記者會 香村發展協會理事長葉國文 台鐵鞠工務處副處長王兆賢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨立委高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

大新竹合併升格議題引發熱議，綠黨15日公布最新民調，56.5%新竹縣市民眾支持合併升格，僅24.8%反對，但對於竹竹苗合併，不同意者高達71.6%。對此，台灣民眾黨立委高虹安16日表示，這份民調調查對象沒有納入苗栗縣民，自然對竹竹苗合併贊同度低，呼籲未來行政區劃不應政治操作、因人設事，現階段則應鼓勵各縣市首長在治理機制上建立更緊密的合作。

高虹安說，現行的縣市行政架構由來已久，新竹地名更是歷史源遠流長，無論新竹縣民、市民的「新竹認同」度自然都相當高。如果在考慮爭取資源、共同生活圈的面相上，認為要竹竹合併的心理障礙是較小的。

高虹安分析，在人口結構上，新竹縣與新竹市接壤的寶山與竹北、竹東就佔竹縣人口66%，分別是38萬與57萬，為共同生活圈，這份民調母體只有新竹縣市民眾，並沒有把苗栗縣民納進來，但題目設計卻又問了贊同不贊同苗栗併進來，如此結構與問法下的民調，自然容易得出竹竹合併支持率高、竹竹苗合併支持低的情況。

高虹安表示，新竹市雖然與苗栗竹南等地接壤，為共同生活、工作圈一部分，但竹縣與苗栗的淵源及直接連結都較小，以及考慮到人口資源分配問題，都有可能是新竹人較為排斥與苗栗共同合併的原因。

高虹安指出，不論是竹市、竹縣還是苗栗，身為中央民代，隨時會注意各地方的民意與需求。無論未來行政區如何劃分，都希望不要政治操作、因人設事，重點是兼顧整體國土規劃的合理發展，以及為地方爭取更多資源與權益；現階段在未合併升格前，鼓勵共同生活圈但跨縣市與行政區的首長，在治理機制上建立更緊密的合作，包括颱風假、防災機制、交通網等議題上密切合作，才能造福地方鄉親。

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