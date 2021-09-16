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社會 社會焦點 保障人權

懷疑前妻藏私房錢求復合遭拒持刀砍殺　她抓住填充玩偶擋刀保性命

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲柯姓男子清晨潛入前妻房間，持刀砍殺。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園柯姓男子懷疑前妻偷藏私房錢，心生不滿，竟在去年8月離婚3週後，在清晨5點多，摸進前妻借住胞兄的住處，要求復合。前妻拒絕，柯男竟拿出菜刀砍殺前妻與其胞兄，前妻抓起床上的大型填充玩偶擋刀，保住一命。一二審均將柯男判刑6年4月，案經上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

判決指出，柯男與前妻於去年8月初離婚，離婚後前妻搬到桃園楊梅地區與哥哥同住，而這段期間內，柯男就曾多次要求復合遭拒絕。柯男懷疑前妻以購買保險、另外申辦金融帳戶方式，把她的工作所得藏起來當私房錢，柯男更加不滿。

案發於2人離婚後3週，柯男在清晨5點多潛入前妻哥哥的房子內，並到前妻的房間裡，叫醒還在睡覺的前妻，再度要求復合，前妻悍然拒絕。柯男怒極，到廚房中拿了菜刀，藏在身後，又回到前妻房中說要復合，但前妻仍斷然拒絕。柯男開始動手毆打前妻，前妻閃避，柯男就抽出菜刀，朝前妻頭、臉砍殺。前妻抓起床上的棉花填充物大型玩偶，阻擋柯男的菜刀。這時前妻的胞兄聽到呼救聲，也前來救援，最後順利壓制柯男，報警前來帶走柯男。

前妻遭柯男攻擊，受有右食指深度撕裂傷肌腱斷裂、左顏面撕裂傷合併骨折、右大拇指、耳後、下唇及背撕裂傷；胞兄制服柯男時也被劃傷，受有下頷部開放性傷口約4公分、左側頸部擦傷，2人經治療後均已康復。檢方依照「家暴殺人未遂罪」，對柯男提起公訴。

法院審理時，柯男否認具有殺人犯意，辯稱自己身材壯碩，如果要殺前妻，怎麼會只有造成輕傷，沒有真的取她性命？還說當時只是拿菜刀劃前妻的臉，看到她手上都是血，自己也嚇到，並無殺人意圖。但法院根據柯男犯案後，還曾與前妻母親說「我今天就是要殺死她，我再去自殺」，另外也根據其他客觀事實，認定柯男確實具有殺人犯意，一二審法院均將他判刑6年4月。全案在上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。

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