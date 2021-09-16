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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

黃伊平／以愛之名帶走孩子恐涉略誘罪

近來一則社會新聞吸引大眾目光：一位愛孫的阿嬤救孫女不成，還成為刑事案件的被告。阿嬤心疼罹患類風溼性關節炎的孫女，不忍她必須長期打針和使用藥物治療，沒取得爸媽同意就擅自將孫女帶走，想透過宗教信仰和民俗療法治療她。失聯8天後，終於找到兩人，家長氣憤地告發阿嬤犯了「略誘罪」。

提到略誘罪，大家腦中浮現多半是：網友假藉提供優渥的工作機會和住宿，哄騙高中生離家出走，最後卻被拘禁起來。就算不是出於傷害孩童的動機，且即便是親人所為，只要「驅使」未成年子女「脫離」家庭，就可能會觸犯略誘罪。我們一起來看看法律是怎麼規定的。

什麼是略誘罪

《刑法》略誘罪禁止的是，「行為人使用強暴、脅迫或詐術等方法，違反未成年子女的意願而加以誘拐，讓未成年子女脫離家庭或其他有監督權的人」。像是前面提到的「網友誘拐」，就屬於很典型的略誘案例。

處罰略誘是為了保護「家庭關係圓滿」，並維護「家長或其他有監督權人能繼續監督和照顧未成年子女的權利」。而照顧未成年子女的權利，依法原則上是由父母共同行使。為了避免有人將未成年人拐離家庭，或破壞家庭關係的圓滿，讓父母不能繼續照顧和監督未成年子女，所以《刑法》就處罰這樣的行為，並定有1年以上、7年以下的刑責。

另外，就算是跟子女講好才讓他離開家裡，如果被誘拐者「未滿16歲」，還是會依法被認為是犯罪，也就是「準略誘罪」。法律上認為這個年齡的兒童或少年還沒有充分分辨事理的能力，所以即使行為人沒有違反被誘人的意願，依舊讓被誘拐的人脫離父母監督、離開家庭保護的話，還是要用刑罰來預防這樣的行為。

最後，要小心的是，就算父或母其中一方，也都可能觸犯略誘罪。如同前述，未成年子女的父母雙方，原則上都享有親權，如果其中一方故意讓未成年子女脫離他方的監督，破壞他方享有的親權，也會觸犯略誘罪。

小心以愛之名的犯罪

以下分享兩則父母不慎觸犯略誘罪的案例：

小彤跟阿哲生下小凡，兩人分手後，協議平時由阿哲照顧小凡，小彤可以在週末來探望，之後多次探視卻遭阿哲拒絕，因此偷偷把小凡載走，斷絕跟阿哲聯絡。雖然小彤後來有讓小凡回到小哲身邊，但還是被法院判定違反略誘罪。

判決認為，小彤跟阿哲針對小凡的監護權已經達成協議，卻擅自把小凡藏起來，讓阿哲完全找不到小凡，侵害阿哲的親權，也對小凡有負面影響。不過，念在小彤是小凡的生母，如果判決把小彤關起來，反而會讓小凡缺乏母愛，而且小彤跟一般誘拐孩童的人蛇集團畢竟不同，是因為多次探視小凡被阿哲拒絕，太過思念兒子才犯罪。
為了讓小凡同時享有父母的關愛，不因大人世界的糾紛陷於親情撕裂的窘境，所以將小彤的刑度減輕到4個月，並宣告緩刑2年，讓小彤可以免除牢獄之災。

編髮,綁髮,綁頭髮,辮子,女童,小孩,幼童,親子（圖／CFP）

▲大人不應該把子女視為自己的所有物，為了個人私欲卻讓未成年子女不能得到另一位爸爸或媽媽的親情。（圖／CFP）

另一件是發生在阿廖跟小蓉身上。阿廖跟小蓉婚後共同育有幼子小莊，某天發生爭執，阿廖未經小蓉的同意，就把小莊從家裡帶走，也不讓小蓉知道小莊的去向，心急如焚的小蓉只好報警處理。

法院認為，阿廖跟小蓉是小莊的父母，在法律上都同樣享有親權，阿廖將年僅不到1歲的小莊帶走，已剝奪小蓉行使親權的權利，雖然沒有對小莊施以強暴、脅迫方法，但年幼的小莊沒有任何自主識別能力，所以在法律上還是會被當作「略誘」的行為。審理期間，阿廖跟小蓉達成和解，對於之後怎麼照顧小莊也有了共識，最後判決阿廖6個月的有期徒刑，並緩刑2年。

愛孩子不等於獨占

從上面兩個案例，我們可以看見爸媽的「搶小孩大戰」，不僅妨害另一方行使親權，也剝奪了小孩跟爸爸或媽媽相處的機會。每位子女都應享有完整父愛和母愛的權利，大人不應該把子女視為自己的所有物，為了個人私欲卻讓未成年子女不能得到另一位爸爸或媽媽的親情，這也是《刑法》略誘罪所要保護的目標。

回到前面的新聞案例就可以理解：身為阿嬤，看見小孫女打針、吃藥，辛苦對抗疾病的模樣，會有多心疼，但孫女畢竟還是需要父母的照顧與陪伴，縱使阿嬤立意良善，卻有觸法疑慮。儘管不滿子女照顧孫女的方式，但長輩仍需尊重「法律上享有親權」的女兒和女婿；對孫女的關愛再多，仍不能直接取代家長的角色，自己決定怎麼治療她的疾病，甚至擅自把她帶走。

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