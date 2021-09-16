摩鐵開毒趴下藥性侵傳播妹　2男1死1遭判刑3年2月

▲2名男子摩鐵開毒趴，性侵傳播妹得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市林姓、許姓男子找傳播妹小薇（化名）到摩鐵開毒趴，2男並在小薇的飲料中加入不明劑量的三級管制毒品，小薇陷入昏迷，遭2男輪流性侵得逞。案經檢方提起公訴後，林男在法院審理中過世，一審法院對他做出不受理判決，另外將許男判刑3年2月。案經上訴，高院二審16日駁回上訴，可上訴。

判決指出，2018年8月17日晚間，林男、許男在桃園某摩鐵開趴，並找來小薇坐檯助興。林男拿出K他命摻入香菸內讓大家施用，後來再拿有摻入不明劑量之伽瑪羥基丁酸、甲苯基乙基胺戊酮、K他命與氯乙基卡西酮等三級毒品飲料。小薇喝了之後，意識模糊，起身欲上廁所，林男假意攙扶遭小薇斥退。結果林男竟在女廁內，趁小薇無力抵抗強行脫去其衣物，並喝令女子「站好！」，從後方性侵得逞。

林男性侵得逞後，小薇仍無力反抗，林男就將小薇移到床上，許男見機，也對小薇性侵得逞。第二天早上6點多，小薇驚醒，趕緊連絡友人並報警，逮捕2男，檢方對2人依照「加重強制性交」等罪，提起公訴。

一審法院審理時，林男在今年2月初突然死亡，至於許男的部分，他在法庭上坦承不諱，雖承諾賠償小薇，但不被小薇接受，無法達成和解。一審法院認定小薇因林男的毒品而陷入昏迷不能抗拒的情況，但林男已經死亡，他的部分諭知不受理判決；至於許男則成立「乘機性交」罪，審酌他犯後態度尚稱良好，且沒有前科等情，因此判刑3年2月。

許男上訴第二審，高等法院審理時，許男仍未能與小薇達成和解。全案於16日宣判，高院仍認定他犯下乘機性交罪，還是判處有期徒刑3年2月。可上訴。