江啟臣批3+11專案報告官官相護　「隻字未提范雲是要護航什麼？」

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院今（17日）開議，行政院長蘇貞昌上午將赴議場說明國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程的專案報告，而其書面則已在昨日送至立法院。對此，國民黨主席江啟臣17日早上透過臉書表示，看完該報告後，結論只有「官官相護」四個字。

江啟臣說，就是「3+11」這個輕忽的決策，讓國內數以萬計的民眾染疫、800餘名國人染疫過世，進而導致數千億台幣的經濟重創，本以為行政院終於有勇氣檢討「3+11」所造成的過失與錯誤，但是在通篇檢討報告裡面，只看到「推卸」、「吹捧」、「避重就輕」。他批評，美其名是檢討，更像是竭盡所能的歌功頌德政績一番。

江啟臣表示，他要問問蘇貞昌三件事情：

1.隻字未提「推手」、民進黨立委范雲，到底是要護航什麼？隱瞞什麼？

2.倉促開放「3+11」，沒有配套、沒有科學依據，到底中間是誰在施壓？

3.既然報告言明，錯誤決策是由指揮官下令，難道不用懲處陳時中？沒有人需要因此負責嗎？

江啟臣指責，蘇貞昌說「防疫決策不可能都盡善盡美」，但他更要告訴蘇貞昌，防疫決策不可以漏洞百出。台灣的防疫成績，並非偶然，而是國人共同努力所築起的防護網；政府現在有功勞就搶收割，有過失全是別人的心態，對於缺乏疫苗保護的台灣，只會有害無益。

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