LIVE／蘇貞昌專案報告「3+11」　朝野抓疫情破口元兇

記者徐政璿／台北報導

新冠肺炎本土疫情自5月中爆發以來，外界歸咎放寬機組員「3+11」的管制措施，導致社區出現感染破口，而監察院也已立案調查。立法院今（17日）開議，邀請行政院長蘇貞昌為「 3+11 」政策專案報告並備質詢，朝野將釐清疫情破口真相。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告「3+11」。（圖／記者屠惠剛攝）

回顧桃園諾富特事件，民進黨立委范雲日前召開協調會，盼鬆綁機師檢疫為「3+11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）。4月15日，中央疫情指揮中心調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」。

監察院日前表示，輿論咸認係因中央流行疫情指揮中心將國籍航空機組員返國檢疫措施，由「5+9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）調整為「3+11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）所致，相關決策過程似未見完備。為究明實情，監察委員浦忠成及蘇麗瓊日前申請自動調查。

監察院指出，我國過去1年防疫有成，新冠肺炎在本土僅有零星案例，然國籍航空機組員返國檢疫措施放寬後，本土疫情即大爆發，究放寬檢疫措施與疫情爆發有無關聯？放寬檢疫措施有無作成會議紀錄？與會單位與人員為何？相關決策過程是否符合傳染病防治法、港埠檢疫規則等規定？有無相關行政責任？確有深入調查之必要。

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