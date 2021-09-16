　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光

▲▼0915中央流行疫情指揮中心記者會。陳時中,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲衛福部長陳時中。（資料照／指揮中心提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情延燒，外界將矛頭指向放寬機組員檢疫規定的「3+11」，行政院16日將「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程」專案報告送赴立法院。報告直指，當初因考量有9成機師無法享有正常生活，近6成機師產生嚴重失眠問題，顯示機組員因長期處於身心健康不佳狀態，恐危及飛航安全，考量當時國內疫情平穩，航空公司的外站「零接觸」管理，航空公司管理的監督課責規範均已成熟，指揮官陳時中因而決定調整為「加強版3+11」管理模式。

立法院17日開議，將邀請行政院長蘇貞昌針對「3+11」決策過程進行專案報告。前一天提早送至立法院的書面報告指出，去年3月下旬開始實施國籍航空機組員防疫管控機制，規定機組員14天居家檢疫、不得外出，但實施不久，即面臨航空公司人力無法調度運作的困境，為了在疫情期間仍能提供必要且安全的航空客貨運輸，在3月底就改為基礎版的「3+11」，意即返台後應進行3天居家檢疫，及11天自主健康管理。

書面報告說明，基礎版3+11模式從去年3月底至12月底，整整實施了9個月，直至去年底，國內境外移入加上本土確診數仍不到8百人，疫情相當穩定，整體機組員對遵守防疫管控措施的情形也良好。不過，在去年12月20日發生紐西蘭籍機師境外移入確診，造成2名機師同事染疫事件後，衛福部要求對長程航班機組員實施「7+7」管理模式，意即7天居家檢疫，經PCR陰性，加上7天加強版自主健康管理。

書面報告稱，今年3月12日，由於國籍航空公司外站管理措施及機組員返台後居家檢疫已強化，民航管理法規亦完成修正，對航空公司課予須落實執行防疫措施及善盡督導之責、機組員違反外站或機上防疫措施等，也都已訂有罰責，指揮中心遂再調整為「5+9」管理模式，意即5天居家檢疫，經PCR陰性，加上9天加強版自主健康管理。

至於外界質疑的「加強版3+11」決策過程，書面報告指出，3月26日，機師工會召開記者會，批評機組員超過1年陷入「執勤、居檢、執勤」的無限循環，恐因長期處於身心健康不佳狀態，危及飛航安全；交通部民航局遂於3月29日召集兩家國籍航空公司及機師工會，共同研商可行的防疫管控調整機制。

書面報告說明，3月30日，民航局函報指揮中心，建議機組員管理措施參照「帛琉旅遊泡泡模式」，調整為「0+5+9」管理模式，意即免居家檢疫，只要進行5天加強自主健康管理，經PCR檢測陰性，加上9天一般自主健康管理；4月9日，指揮中心召開「協助航空公司機組員就醫問題」會議，會中航空公司再次訴求機組員長期處於飛航和檢疫間，已造成其身心與健康之不良影響，恐有造成飛航安全疑慮。

書面報告表示，4月13日，因「5+9」管理模式實施已屆滿一個月，指揮官陳時中召集指揮中心相關任務組及專家就數項議題進行討論，其中就「國籍航空機組員防疫管控機制」部分，經檢視1月1日至4月11日，超過9千人次的機組員居家檢疫期滿採檢結果全為陰性，代表不論實施「7+7」或「5+9」的管理模式，機組員於執勤後返臺均零確診，且當時國內本土零確診已超過60天，考量國內疫情平穩，航空公司的外站「零接觸」管理、對機組員機上執勤全程防護的管理機制已有落實，此外，對航空公司管理的監督課責規範也均已成熟，指揮官因而決定調整為「加強版3+11」管理模式，意即3天居家檢疫，經PCR陰性，加上11天自主健康管理

書面報告指，每一個決定、每一項決策，不可能都盡善盡美，但回顧前年底，在疫情剛爆發、甚至全世界都還未能察覺之時，行政團隊即已有先見，並全力投入防疫，在那關鍵的33天，做出「登機檢疫」、「暫停旅行社出團武漢」、「禁止醫用口罩出口」、「健保卡勾稽入出境資料」及「延後兩週開學」等重要決策，終能確保國人一整年的平安。

書面報告補充，如今病毒不斷突變，舉世滔滔，國際疫情險峻的此時此刻，臺灣還能從5月被突破時，每日確診600、700人，迅速應變，妥善決策對應，迄今確診人數已降至個位數，甚至出現零確診，這是多麼不容易。這全是因為政府戰戰兢兢，夜以繼日，隨時調整應對，最寶貴的是全體國人同胞團結合作，中央地方齊心努力，才能成就臺灣在亂世中的第二次防疫奇蹟。

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
痴男狂求人妻「跟我來一次」！她敷衍一句被當真　慘遭綑綁性侵
快訊／富邦金併日盛金有新進度！　晚間10點說明
誤信打疫苗會不孕　準新娘「婚禮前染疫死亡」
這地方豪灑2900萬！　普發紓困金每人可領1000元
快訊／威力彩3.3億獎號來了　台彩「加碼助攻」誰是中秋大富翁
Andy老爹友奧迪被刮怒報案　來了正妹女警他傻笑寫三聯單
3類人優先打BNT疫苗　指揮中心曝「往下開放對象」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣土耳其合作人道援助弱勢　外交部：善盡世界公民責任

3+11調查出爐「陳時中親自拍板的」　蘇貞昌：決策不可能盡善盡美

「太平洋藍」、「天峰藍」屏東一直都在　網友美照洗版潘孟安臉書

國民黨提案要求向美國政府要疫苗　柯建銘：不要再有疫苗口水

建議中央莫德納混打BNT？　柯文哲：我講了他們也不會聽

快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光

明開放75歲↑打第2劑莫德納　北市獲4.1萬劑「仍不夠」：設籍者優先

回報疫苗恩情！日本急缺氧氣機　台灣贈1萬台血氧機、1千台製氧機

中秋節可以在騎樓烤肉？柯文哲：不合時宜

原住民特考平均錄取率僅7.75％　考選部研議調整應試科目數

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

張庭51歲「穿回校服」綁雙馬尾耍嫩無違和！　 17秒唱跳片震驚網

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

台灣土耳其合作人道援助弱勢　外交部：善盡世界公民責任

3+11調查出爐「陳時中親自拍板的」　蘇貞昌：決策不可能盡善盡美

「太平洋藍」、「天峰藍」屏東一直都在　網友美照洗版潘孟安臉書

國民黨提案要求向美國政府要疫苗　柯建銘：不要再有疫苗口水

建議中央莫德納混打BNT？　柯文哲：我講了他們也不會聽

快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光

明開放75歲↑打第2劑莫德納　北市獲4.1萬劑「仍不夠」：設籍者優先

回報疫苗恩情！日本急缺氧氣機　台灣贈1萬台血氧機、1千台製氧機

中秋節可以在騎樓烤肉？柯文哲：不合時宜

原住民特考平均錄取率僅7.75％　考選部研議調整應試科目數

警署NPA臉書PO「五倍券詐騙」　錯字+正妹女交警引熱議

中國市場風險增　國銀對曝險降至新低！

25歲清大金融圈正妹「戀愛了」！　對象竟是《這就是街舞》帥哥

快訊／富邦金併日盛金有新進度！　晚間10點說明

亞泥新城礦區展延20年　行政法院判決撤銷確定

GUCCI的12色眼影也出現「天峰藍」　國外剛釋出圖片網友就暴動了

痴男狂求人妻「跟我來一次」！她敷衍一句被當真　慘遭綑綁性侵

黃子鵬亂流後回穩、藍寅倫長打串連　猿獅5局2比2

歐洲議會通過對中新戰略　籲啟談歐台雙邊投資協定

比手畫腳從伍鐸挖寶　林子昱變身滾地球王子

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

桃勤女「新北足跡曝光」　新莊老街、好市多、全家

快訊／新北加倍券最高「5千換1萬」　10/20開放登記

快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光

又爆新個案！1人赴醫院陪病採檢確診　北市證實：曾到家樂福桂林店

快訊／板橋某幼兒園負責人「解隔第二天確診」

108萬劑莫德納明抵台　中央將一併釋出30萬劑庫存

北市五倍券加碼曝！綁悠遊付「可領5000元」限1萬名

共31萬份！新北加倍券最小面額50

五倍券加碼抽　數位綁定可領限量好食券

中秋節可以在騎樓烤肉？柯文哲：不合時宜

桃園Delta確診者去過一蘭　緊急採檢28人

柯文哲：將推「健康通行證」分3色　

加碼券別亂抽！每人最多「抽4種」　唐鳳提醒：勾最喜歡的

更多熱門

相關新聞

年輕人打完BNT換誰打？陳時中點名「這2族群」優先

年輕人打完BNT換誰打？陳時中點名「這2族群」優先

於9月初分2批抵台約200萬劑BNT疫苗即將完成檢驗封緘，除了優先提供予12～17歲學生族群，及開放18～22歲年輕人於平台上預約外，中央流行疫情指揮中心也透露「施打規劃」，預計將提供第9類和65歲以上長者優先。

柯文哲槓中央製造假新聞　蘇貞昌回「希望大家一起合作」

柯文哲槓中央製造假新聞　蘇貞昌回「希望大家一起合作」

莫德納、AZ明抵台！　蘇貞昌：逾1700萬劑疫苗到貨

莫德納、AZ明抵台！　蘇貞昌：逾1700萬劑疫苗到貨

至2023年疫苗貨量逾8千萬劑　陳時中：夠打到第4劑

至2023年疫苗貨量逾8千萬劑　陳時中：夠打到第4劑

防心肌炎！專家建議BNT改打大腿　陳時中：會參考

防心肌炎！專家建議BNT改打大腿　陳時中：會參考

關鍵字：

陳時中蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

限時4小時搶喝麻古飲品買1送1！

最快周日有颱風　最新路徑曝光

峮峮2張舊照藏「小鬼生前最愛」！離世周年吐15字

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

第2劑孤兒哭了！網曝「108萬劑莫德納」殘酷真相

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

桃勤女「新北足跡曝光」　新莊老街、好市多、全家

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面