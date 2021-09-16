快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光

▲衛福部長陳時中。（資料照／指揮中心提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情延燒，外界將矛頭指向放寬機組員檢疫規定的「3+11」，行政院16日將「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程」專案報告送赴立法院。報告直指，當初因考量有9成機師無法享有正常生活，近6成機師產生嚴重失眠問題，顯示機組員因長期處於身心健康不佳狀態，恐危及飛航安全，考量當時國內疫情平穩，航空公司的外站「零接觸」管理，航空公司管理的監督課責規範均已成熟，指揮官陳時中因而決定調整為「加強版3+11」管理模式。

立法院17日開議，將邀請行政院長蘇貞昌針對「3+11」決策過程進行專案報告。前一天提早送至立法院的書面報告指出，去年3月下旬開始實施國籍航空機組員防疫管控機制，規定機組員14天居家檢疫、不得外出，但實施不久，即面臨航空公司人力無法調度運作的困境，為了在疫情期間仍能提供必要且安全的航空客貨運輸，在3月底就改為基礎版的「3+11」，意即返台後應進行3天居家檢疫，及11天自主健康管理。

書面報告說明，基礎版3+11模式從去年3月底至12月底，整整實施了9個月，直至去年底，國內境外移入加上本土確診數仍不到8百人，疫情相當穩定，整體機組員對遵守防疫管控措施的情形也良好。不過，在去年12月20日發生紐西蘭籍機師境外移入確診，造成2名機師同事染疫事件後，衛福部要求對長程航班機組員實施「7+7」管理模式，意即7天居家檢疫，經PCR陰性，加上7天加強版自主健康管理。

書面報告稱，今年3月12日，由於國籍航空公司外站管理措施及機組員返台後居家檢疫已強化，民航管理法規亦完成修正，對航空公司課予須落實執行防疫措施及善盡督導之責、機組員違反外站或機上防疫措施等，也都已訂有罰責，指揮中心遂再調整為「5+9」管理模式，意即5天居家檢疫，經PCR陰性，加上9天加強版自主健康管理。

至於外界質疑的「加強版3+11」決策過程，書面報告指出，3月26日，機師工會召開記者會，批評機組員超過1年陷入「執勤、居檢、執勤」的無限循環，恐因長期處於身心健康不佳狀態，危及飛航安全；交通部民航局遂於3月29日召集兩家國籍航空公司及機師工會，共同研商可行的防疫管控調整機制。

書面報告說明，3月30日，民航局函報指揮中心，建議機組員管理措施參照「帛琉旅遊泡泡模式」，調整為「0+5+9」管理模式，意即免居家檢疫，只要進行5天加強自主健康管理，經PCR檢測陰性，加上9天一般自主健康管理；4月9日，指揮中心召開「協助航空公司機組員就醫問題」會議，會中航空公司再次訴求機組員長期處於飛航和檢疫間，已造成其身心與健康之不良影響，恐有造成飛航安全疑慮。

書面報告表示，4月13日，因「5+9」管理模式實施已屆滿一個月，指揮官陳時中召集指揮中心相關任務組及專家就數項議題進行討論，其中就「國籍航空機組員防疫管控機制」部分，經檢視1月1日至4月11日，超過9千人次的機組員居家檢疫期滿採檢結果全為陰性，代表不論實施「7+7」或「5+9」的管理模式，機組員於執勤後返臺均零確診，且當時國內本土零確診已超過60天，考量國內疫情平穩，航空公司的外站「零接觸」管理、對機組員機上執勤全程防護的管理機制已有落實，此外，對航空公司管理的監督課責規範也均已成熟，指揮官因而決定調整為「加強版3+11」管理模式，意即3天居家檢疫，經PCR陰性，加上11天自主健康管理。

書面報告指，每一個決定、每一項決策，不可能都盡善盡美，但回顧前年底，在疫情剛爆發、甚至全世界都還未能察覺之時，行政團隊即已有先見，並全力投入防疫，在那關鍵的33天，做出「登機檢疫」、「暫停旅行社出團武漢」、「禁止醫用口罩出口」、「健保卡勾稽入出境資料」及「延後兩週開學」等重要決策，終能確保國人一整年的平安。

書面報告補充，如今病毒不斷突變，舉世滔滔，國際疫情險峻的此時此刻，臺灣還能從5月被突破時，每日確診600、700人，迅速應變，妥善決策對應，迄今確診人數已降至個位數，甚至出現零確診，這是多麼不容易。這全是因為政府戰戰兢兢，夜以繼日，隨時調整應對，最寶貴的是全體國人同胞團結合作，中央地方齊心努力，才能成就臺灣在亂世中的第二次防疫奇蹟。