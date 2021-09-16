台南疫情81天+0　台南中秋節禁止大型烤肉活動、不群聚

▲台南市副市長趙卿惠指出，台南市疫情81天+0，台南中秋節禁止大型烤肉活動、不群聚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠指出，台南市疫情81天+0，台南中秋節禁止大型烤肉活動、不群聚，17日下午跟晚上，自購64萬AZ疫苗，跟自購的108萬劑莫德納疫苗會到，尤其是莫德納大概有很多長輩是「莫粉」，所以108萬劑的莫德納在第二劑的施打上會有很大的幫助。

趙卿惠說，中秋連假的時候，還是要遵守防疫規定，那現在室內的部分是80人、室外的部分是300人，如果民眾有相關的活動，還是要遵守防疫規定，尤其是社交距離跟戴口罩，千千萬萬不要輕忽，戶外的部分可以把口罩戴好，來保障自己的安全。中秋佳節期間，黃偉哲市長說明禁止所有戶外大型烤肉活動、避免人群聚集、維持社交距離；並呼籲市民，烤肉僅限於自家門口，且仍須佩戴口罩。

衛生局長許以霖指出，108萬劑莫德納疫苗及64萬劑AZ疫苗預計17日抵台，將會陸續安排接種相關作業。COVID-19公費疫苗預約平台第9期開放「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT疫苗之民眾，可預約接種第一劑BNT；另「9月28日（含）前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上民眾」，可預約接種第二劑高端疫苗，本期意願登記至17日中午12時止，呼籲符合資格者盡速登記。

台南市今年展開COVID-19疫苗接種作業至15日止，已接種957099劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率45.2％；第二劑涵蓋率6％；劑次涵蓋率51.2％。

如民眾於中秋連假期間有疫苗預約、接種、居家隔離、檢疫等相關問題，可至台南市政府衛生局官網、Facebook粉絲專頁查詢，或可撥打1922、防疫專線06-2880180詢問。黃偉哲市長提醒，與家人、朋友過節的同時，仍須落實個人防疫作為，戴口罩、勤洗手，維持良好衛生習慣。



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