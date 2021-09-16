歸仁警破獲越南「越式色碟」職業賭場　32人群聚開賭送辦

▲台南市歸仁分局破獲越南籍外籍移工「越式色碟」職業賭場，查獲32人群聚開賭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局，據報仁德區有越南籍外籍移工經營「越式色碟」職業賭場，16日凌晨持搜索票破門攻堅，查獲賭博器具及賭金，現場更有32人群聚賭場未保持社交距離，經協請移民署台南專勤隊協查外籍人士身分後，全案除依賭博罪嫌送外，並依嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例函請台南市衛生局裁罰。

歸仁分局表示，因賭場地點位居偏僻之工廠小徑內，經蒐證月餘，確認事證明確後，於15日晚間9時許，集結28名警力，在仁德區依仁溝一帶部署埋伏數小時，至16日凌晨1時許見時機成熟，同步發動各組行動，當場查獲場主等4名工作人員及越南籍賭客28人，查扣賭資、抽頭金合計新台幣75萬9300元。

賭場貨櫃屋內空間狹小，賭客們無視防疫規定聚集其中，彼此比鄰而坐，雖有配戴口罩，但社交距離明顯未達規定之1.5公尺，警方查緝時不敢大意，一一對在場之犯嫌等人施以手部酒精消毒、量測體溫並發放口罩，不讓賭場成為疫情傳播處所。

歸仁分局分局長邱顯良表示，近期新冠肺炎Delta變種病毒擴散，疫情嚴峻之際，多人群聚賭博的行為不僅觸法，還可能成為防疫破口，且職業賭場容易發生治安事故，危害社會治安，提醒民眾勿接觸賭博場所，並呼籲民眾，若有發現可疑場所請盡快提報警察機關，警方必定全力打擊不法，防疫期間維護治安絕不鬆懈，警方將持續加強查緝各類違法行為。

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