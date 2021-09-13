越南移工餐廳拉下鐵門百人聚餐　一半躲頂樓被揪出

▲警方要求越南移工餐廳開啟鐵門。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方12日晚查獲桃鶯路1家越南移工餐廳拉下鐵門營業，當場內查獲超過百人群聚違規用餐，其中有50多人為躲避查緝，躱藏在4樓頂仍被揪出來，還查出失聯移工3人，依法移請相關單位裁處。

▲警方查獲移工餐廳內客人熱鬧滾滾。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局防治組及大樹派出所，共同執行防制非洲豬瘟暨維護治安臨檢勤務，加強轄內各移工餐廳臨檢，昨日20時30分許，大樹派出所接獲情資，有失聯移工在桃鶯路某移工餐廳參加宴會，所長謝青樺立即率員警會同分局防治組及行政組前往稽查。

▲50多位移工躲在4樓頂被警方甕中抓龞。（圖／桃園警分局提供）

員警發現該店鐵門拉下，內部卻有吵雜聲音傳出，為防止人員逃竄，員警兵分2路將前後門警戒圍堵，並通知負責人阮姓女子(33歲、越籍歸化本國)到場，由其電請員工開啟鐵門，結店內1樓有40餘人在場，員警卻發現有50餘人躲在頂樓(4樓)，原來他們聽到員警敲門稽查，前後門又都被守住，只好跑上頂樓躲藏。

警方清點現場共有102人(員工4人、客人98人)，其中查獲伍姓及黃姓(失聯中均為男性)及伍姓(逾期居留、女)等三名移工，依規定移送桃園專勤隊收容，另店家容留人數超過百人已明顯違反防疫規定，員警現場製作紀錄表，移請相關單位裁處。

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