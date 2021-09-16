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屏東可可園區　「中秋童趣人團圓」滿滿歡樂

▲迎接中秋連假，屏東可可園區舉辦「中秋童趣人團圓」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲迎接中秋連假，屏東可可園區舉辦「中秋童趣人團圓」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

迎接中秋連假，屏東可可園區以「中秋童趣人團圓」為主題，邀請民眾於9月18、19日來到園區參加充滿童趣的露天市集系列活動，而因應連續假期調整開園期間，在中秋假期皆有開園，相邀民眾同樂。

▲迎接中秋連假，屏東可可園區舉辦「中秋童趣人團圓」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲迎接中秋連假，屏東可可園區舉辦「中秋童趣人團圓」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東可可園區在中秋連假期間，露天市集邀集可可加值產品、客家元素、園藝植栽、文創商品等多種類別的業者進行展售，除了全天的免費DIY手作，還有六堆客家產業廊道導覽，圖文解說與傳統粄食展示的沉浸體驗，第二天市集現場更有好客餐盒販售，匯集客庄產業小農好物，帶領民眾走進六堆三百年客家米食文化之旅。

▲迎接中秋連假，屏東可可園區舉辦「中秋童趣人團圓」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲迎接中秋連假，屏東可可園區舉辦「中秋童趣人團圓」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

另活動日邀請巨型充氣樂園進駐，讓小朋友不限時在充氣樂園中放電，採人流管控並定時清場消毒，讓寶爸寶媽與孩子能夠放心玩耍。除充氣城堡外，還邀請氣球達人帶來獨特的造型氣球，在活動開始的兩小時內限時贈送，午後還能讓民眾在氣球達人的帶領下，折出屬於自己的玉兔造型氣球，加上歌手吉他彈唱演出，讓民眾感受中秋佳節的溫馨氛圍。

第二天活動由巨型夢幻泡泡與小丑氣球雜技進入活動高潮，邀請大朋友小朋友一起同樂。活動相關詳細資訊請洽臉書”屏東可可園區”粉絲專頁，或電洽0921-702464專線詢問。另防疫措施，全區不論戶外、室內皆應全程佩戴口罩，並保持社交安全距離，也請配合工作人員落實實名制登記與測量額溫，共同為防疫新生活加油。

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