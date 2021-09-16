前老闆說送中秋節禮盒　女會計傻眼看舊帳認了「7年A走千萬」

▲離職女會計原以為前老闆要送中秋禮盒，到公司才知道被發現之前作假帳A了1千萬。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓女會計在前年中秋節前夕，接到前老闆通知，請她回去拿「中秋禮盒」，進了公司卻只看到攤在桌上的收支帳本，原來是公司新來的會計人員整理帳冊發現，張女工作最後7年作假帳，最高1年漏記3百多萬元現金收入，總計侵吞公司1千萬餘元，台北地院16日依業務侵占罪判刑1年8月，緩刑5年，並須分期賠償前公司損失。

台北地檢署起訴出，張女從2006年2月起，到1間代理美國寵物食品公司上班，公司的主要業務就是賣飼料，平常都由司機送貨到店家業主手中，有時店家會當場付現請司機帶回，張女的工作就是營收登帳、製作明細，並且每天把司機收回的現金存進銀行，由於全公司只有張女1個會計，沒人知道收款明細帳款被做手腳。

▲公司新會計發現收支不平衡，追出前會計A錢犯行。（示意圖／Pixabay）

2014年11月，張女離職後，老闆陸續找了2個新的會計小姐一起分擔工作，會計工作因此變得比較輕鬆，有機會核對公司帳目，結果卻發現，有幾年的帳目一直無法打平，仔細核對發現，張女工作最後幾年，年都有現金收入不見，金額從一開始2009年度短少28萬元，逐年暴增到張女離職前的2014年度短少353萬元，總計7年少了1千萬餘元。

公司老闆在2019年得知查帳結果，剛好遇到中秋節，便以贈送中秋禮盒名億，請張女回公司，再攤出帳本和張女詳談，錄下張女坦承因為姐姐有需要，所以挪用公司款項；張女在接受調查時，矢口否認偷公司的錢，卻又無法解釋個人帳戶為何時常出現大筆資金存入，被檢察官起訴後認罪，並與前老闆和解，先還350萬元，剩下的按月歸還11萬元。

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