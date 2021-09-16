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南投縣警局職位大風吹　主秘+6分局長今新官上任

▲南投縣警局新任主秘和6位分局長走馬上任，今舉行聯合交接典禮。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣警局新任主秘和6位分局長走馬上任，今舉行聯合交接典禮（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

警政署於13日發布重要警職調整案，南投縣警局異動人員為主任秘書及南投、埔里、中興、竹山、集集、信義分局等6位分局長，分別由蘇玉坪、潘仕能、胡淑淨、洪政崴、吳詠傑、黃壬鍵、洪秋賢接任；南投副縣長陳政昇期許縣警局新任幹部就任後，能發揮所長，繼續推動治安、交通及為民服務工作。

南投縣警察局於今天上午舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，由陳政昇主持；南投地檢署主任檢察官李俊毅、南投地院刑事庭庭長陳宏瑋、立委羅美玲和南投縣警察之友會理事長簡崇吉等也到場共襄盛舉，場面隆重。

▲南投縣警局6位新任分局長走馬上任，今舉行聯合交接典禮。（圖／南投縣政府提供）

陳正昇肯定卸任幹部在南投任內之諸多貢獻，也希望新任幹部在同樣到任不久的局長黃永志領導下，繼續以創新作為、優良風紀、嚴正紀律並發揮團隊精神，全力做好治安、交通與為民服務工作。

陳正昇於現場也逐一介紹新任警官讓地方來賓認識：主秘蘇玉坪由澎湖縣警局督察長調任，南投分局長潘仕能由彰化縣警局鹿港分局長調任、埔里分局長胡淑淨由金門縣警局金城分局長調任、中興分局長洪政崴由新北市警局林口分局督察組組長陞任、竹山分局長吳詠傑由新竹市警局第一分局副分局長陞任、集集分局長黃壬鍵由台北市警局刑警大隊偵六隊長陞任、信義分局長洪秋賢由台中市警局保防科股長陞任。

▲南投縣警局6位新任分局長走馬上任，今舉行聯合交接典禮。（圖／南投縣政府提供）

南投縣警局新任主任秘書、分局長簡歷：
1、主任秘書蘇玉坪，中央警察大學第63期、國立臺北大學法律系研究所畢業，歷任本局秘書科科長、中興分局分局長、屏東縣政府警察局潮州分局分局長、彰化縣警察局芳苑分局分局長、嘉義市政府警察局第一分局分局長、澎湖縣政府警察局督察長。
2、南投分局長潘仕能，中央警察大學第63期、逢甲大學公共政策研究所畢業，歷任臺中市政府警察局交通警察大隊、清水、豐原分局組長、花蓮縣警察局玉里分局分局長、臺東縣警察局關山分局分局長、彰化縣警察局鹿港分局分局長。
3、埔里分局長胡淑淨，中央警察大學第68期，逢甲大學公共政策研究所畢業，歷任臺中市政府警察局警務正、第一分局及第五分局組長、金門縣警察局金城分局分局長。
4、中興分局長洪政崴，中央警察大學第69期、中華科技大學生物科技學系研究所畢業，歷任新北市政府警察局警務正、督察員、林口分局督察組組長。
5、 竹山分局長吳詠傑，中央警察大學第66期，中華大學行政管理學系研究所畢業，歷任新竹市警察局秘書、勤務指揮中心主任、第一分局副分局長。
6、集集分局長黃壬鍵，國立臺灣海洋大學、中央警察大學鑑識科學研究所畢業，歷任臺北市政府警察局警務正、刑事警察大隊專員、偵查第六隊隊長。
7、信義分局長洪秋賢，中央警察大學第65期、中州技術學院機械與自動化工程學系研究所畢業，歷任臺中市政府警察局警務正、保防科股長。
 

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關鍵字：

警察分局長交接

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