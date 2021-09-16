北韓男大生「偷賣韓劇光碟」操場遭公開審判　官員怒：會變叛國賊

▲ 北韓領導人金正恩先前接見並勉勵上山下鄉的年輕人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓嚴格控制人民思想，禁止觀看南韓戲劇、聆聽南韓流行音樂等，更鼓勵民眾互相檢舉。黃海南道海州農業大學近來便傳出2名男大生不僅收看南韓電視劇，還利用光碟、USB等裝置私下販售及散布影片，遭到「非社會主義及反社會主義行為統一指揮部」逮捕，日前在學校操場上被公開審判。

《每日北韓》（Daily NK）報導，21歲安姓及李姓男大生家境富裕，向學校及勞動黨青年團體「社會主義愛國青年同盟」捐贈許多資金與物品，因此可從事「非社會主義行為」，例如隨心所欲決定是否參加團體活動及社會動員。

消息人士透露，審判於4日上午10時在海州農業大學操場舉行，審判席上坐著海州市主管機關的青年同盟幹部、三名統一指揮部成員、黃海南道保衛部副部長及安全部副部長。

根據審判過程，二名男大生8月被捕後坦承，曾無數次觀看南韓影片，更使用未向保衛部註冊的電腦，非法將南韓電影複製到無數光碟及USB上，賣給有需要的學生，再將收入拿來吃喝玩樂。

法官指出，二人之所以能夠明目張膽地從事這類行為，是因為校方及青年同盟考慮到他們會捐贈物資，對他們睜一隻眼閉一隻眼。

官員猛力譴責，他們透過散布南韓影片，「大膽從事擾亂公眾情緒、煽動群眾思想的行為」，「煽動反動行為，與那些懷有資本主義世俗慾望者同流合汙」，「儘管長期接受有系統的意識形態教育，最終卻墮落了」。

法庭也呼籲各組織，加強控制年輕人思想，「敵人正試圖使我們的年輕人從內部瓦解，滲透反動思想與文化，企圖推翻我們的社會主義。若是你的思想敗壞，可能成為出賣國家的叛徒。」

消息人士指出，這起事件在黃海南道引發軒然大波，促使統一指揮部下令，非法觀看影片的居民應主動坦白，自首者將得到原諒。

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