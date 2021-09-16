韓每天破千家店倒閉！地獄朝鮮更地獄　老闆不堪虧損接連自殺

▲南韓封鎖措施導致自營業者苦不堪言。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

南韓小工商人聯合會與全國個體戶緊急對策委員會14日召開聯合記者會表示，在疫情爆發後的1年半以來，平均每天就會有1000多間個體戶倒閉，迄今為止已經有超過45.3萬間的店家因不堪疫情衝擊關門大吉。不僅如此，甚至有許多商家因資金周轉不靈，最後選擇輕生。兩個團體呼籲政府應該制定相關對策，而非一味地將個體戶推向悲劇的深淵。

根據《中央日報》報導，南韓一名在首爾經營23年酒吧與餐廳的老闆A某7日因不堪經濟壓力自殺身亡，引發輿論關注。據悉，A某的餐廳因新冠疫情與封鎖政策，導致業績慘跌，餐廳更是收到只剩一間，但他仍然無法負擔高額的店面租金與員工薪資，甚至只能退租住處，到處借錢，最終仍因不堪債務壓力，選擇結束自己的生命。

A某的友人表示，他在死前曾經變賣房地產，用來支付員工薪資，但仍然無法填補龐大的資金缺口。據了解，A某死後被發現手機收到許多討債訊息。

▲▼南韓平均每天有超過1000間的店家面臨倒閉。（圖／路透、達志影像）



事實上，南韓自從疫情爆發後，政府為了防疫不斷提高警戒，並延長封鎖限制，導致許多個體戶生意大受影響，無法負擔店面租金與員工薪資，面臨倒閉危機，甚至像A某一樣自殺。一名在京畿道經營KTV的37歲老闆在疫情期間還跑去當外賣員與做粗工，以支付店面租金，但仍在7月2日被發現在自己的車上自殺。另外，全羅南道的一名炸雞店老闆也因為不堪疫情打擊，於9月12日輕生。

全國個體戶緊急對策委員會的共同代表曹智賢（조지현，音譯）表示，其實還有很多個體戶商家因受疫情影響，生意大受打擊，最後不堪資金壓力結束自己的生命，只是沒有被新聞報導而已，所有人都在咬著牙撐下去。

南韓小工商人聯合會與全國個體戶緊急對策委員會14日召開聯合記者會表示，光是過去的1年內，全南韓的個體戶一共欠下了66兆韓幣（約新1.5兆台幣）的債務，平均每天都有超過1000間的店家倒閉，迄今為止已經有45.3萬家店鋪倒閉。因此他們也呼籲政府，不該一昧地延長封鎖限制，應該制定新的防疫政策，才不會將個體商戶推向悲劇的深淵。

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