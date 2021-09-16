東京上野公園男廁驚見2男同時上吊！　屍體詭異「並排懸掛」

▲東京上野恩賜公園16日發現2名男性在公廁內上吊自殺。（圖／取自上野恩賜公園官網）



記者王佩翊／編譯

日本東京都上野恩賜公園16日上午有2名男性被發現陳屍於公廁內，其中一人目測約為60多歲，另一人則是30多歲。警方到場後初步判定為自殺，兩人的屍體則是分別用繩索吊掛在隔間門的金屬框上，此外也沒有明顯外傷。

根據《產經新聞》報導，東京上野恩賜公園的一名男警衛16日上午正在執行巡邏作業，怎知6時45分左右，卻在男生公廁內發現2名男性在隔間內上吊，連忙撥打110通報警察。警方接獲通報趕往現場後，隨即在男廁隔間內發現2人，但都已經明顯死亡。

根據警方表示，初步判定其中一名死者年約60多歲，另一名死者則是30多歲。兩人先是將繩索纏繞在男廁隔間的金屬門框上後，才上吊自殺，而遺體則是呈並排狀背對門框。據悉，兩人並沒有明顯外傷，而廁所門則是上鎖狀態。警方目前仍在進一步調查兩人的身分，同時也在年輕男性身上的錢包內找到疑似寫有遺書內容的便條紙。

另一方面，警衛表示，當天凌晨2時左右巡邏經過這間男廁時，並未發現任何異狀，因此兩人應該是在凌晨2時至上午6時45分之間死亡。

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