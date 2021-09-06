偷看《愛的迫降》還模仿！北韓8人被公開審判　官員震怒：該關到死

▲ 金正恩嚴格控制人民思想。（圖／AP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩為鞏固政權，嚴禁南韓戲劇、音樂等流行文化入侵，以控制人民思想。咸鏡北道茂山郡近來便傳出8名青少年觀看南韓電影、電視劇及音樂影片後，不僅向身邊友人講述劇情，還模仿劇中人物，遭人舉報後被捕，接受公開審判。

《每日北韓》（Daily NK）報導，咸鏡北道一名消息人士8月30日透露，北韓去年12月通過《反動思想文化排斥法》後，透過「人民班」鼓勵人民，若發現有人違規，應積極舉報。當地一名人民班成員近來便向國家保衛部舉發8名曾觀看南韓影片的年輕人，他們隨後被捕，8月21日在茂山郡一所國中校園接受審判。

根據消息人士說法，當天有好幾張本該在教室內的桌椅被搬到戶外，整齊排放於學校中庭的高台。7名來自咸鏡北道聯合指揮部的法務官員坐在台上，面前則是8名違規的青少年，指責他們是模仿南韓角色、向他人傳播影片的「幫派」。

審判結果指出，他們反覆觀看南韓電影《北風》、電視劇《愛的迫降》，甚至搜尋並觀看劇中演員所有作品，罪加一等，但對上述戲劇內容隻字不提。法務官員更批評，南韓製作的影片充斥著謊言，以捏造的劇本損害共和國尊嚴，威脅北韓思想與精神。

▲ 受審的8名年輕人不僅觀看《愛的迫降》，還搜尋劇中演員的其他作品。（圖／CFP）

消息人士轉述，北韓法務官員指出，儘管國家對非社會主義及反社會主義行為祭出嚴格法規，這類行為仍層出不窮，無異於對勞動黨與法務機關的嘲諷與侮辱，因此嚴厲表示，這些年輕人應該被判終身監禁。

官員在審判中更強調，他們是因附近居民舉報而被捕，以此警告在場圍觀審判的民眾，「沒有人能躲過當地人警覺、敏銳的目光」，法網恢恢，疏而不漏。

當地居民則透露，近來對於非社會及反社會主義行為的懲罰越來越重，只要家中有人觀看南韓影片被抓，全家都會完蛋。還有居民表示，越來越多年輕人因思想問題被捕，「這樣下去郡裡的青年全都要被抓走了」，希望居民能互相睜一隻眼閉一隻眼，別當抓耙子。

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