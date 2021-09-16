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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

執政5年1戶社宅都蓋不出來　民眾黨斥內政部別搞認知作戰

▲▼台北市長柯文哲出席「2021居住正義2.0系列論壇Ⅴ─台北市不動產交易市場與居住正義之展望」。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲出席居住正義論壇，提出社宅「停看聽」，引發各界論戰。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨16日痛批內政部，「認知作戰是國家衰敗的開始」、「執政5年連1戶社會住宅都蓋不出來」，在實踐中依然不斷學習、檢討與改進，這是負責任的執政者該有的態度，柯文哲市長上任來已經完工3513戶社宅，還有近1萬戶正在興建中，總數達18928戶。

民眾黨指出，也因為有實際的興建經驗，才會認知到財政問題會是接下來要面對的重大難題，實現居住正義的同時，也不能債留子孫。

民眾黨也批評民進黨政府不思進取，社會住宅興建牛步，至今連一戶都未完工，也難怪對於財政問題毫無感覺，卻有臉指責最認真實踐居住正義的台北市，臉皮之厚令人瞠目結舌，這樣的態度實在是太不健康。
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接著民眾黨也還原柯文哲當天的對話，「我們已經蓋了差不多1萬8千多戶，6年的時間到現在一路猛蓋，是時候要停看聽，從設計到營運管理有什麼錯誤，我覺得『反省改進』是一個很重要的文化，我們的社會住宅如果這樣一路蓋下去怕會債留子孫。」

「從頭到尾都沒有說要停蓋社宅。」民眾黨指出，經由媒體斷章取義的下標、側翼網軍以及急著輸誠的議員輪番猛攻，甚至連主管機關內政部都參戰，即使北市府出面澄清「整段話是要建立檢討文化」，但內政部依然故我，不惜發出名為「台北市突停社宅」的新聞稿，帶頭繼續抹黑北市府不蓋社宅。

民眾黨表示，民進黨從中央政府、地方民代到媒體，一條龍式地搞認知作戰，試圖營造台北市府不實踐居住正義的假象，但一棟棟由北市興建的社宅，都是市府努力實踐居住正義的證據，扭曲原意不能掩蓋中央執政無能的事實。
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民眾黨更直言，總統蔡英文競選時承諾8年要蓋20萬戶社會住宅，並且要落實居住正義保障年輕人的生存權利，但蔡英文上任5年，至今真的由中央獨立興建完工的戶數是「0」，蔡總統的社宅政見，最大執行者不是內政部而是台北市政府。

民眾黨強調，蓋社會住宅不是變魔術，也不是堆積木，需要事前規劃、溝通、以及族繁不及備載的種種行政流程，更要有相對應的財源支撐，這些都不是只會紙上談兵的人可以理解的，只有實際參與才知興建社宅的困難。

台北市能克服諸多困難與衝突，逐步實踐居住正義，背後不僅有許多公務人員的付出，也有賴整體市民的支持，執政黨卻為了政治鬥爭而抹滅眾人努力的心血，民進黨果然施政無能，鬥爭第一。

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