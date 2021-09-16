要求內政部限期更改社宅新聞稿　柯文哲怒嗆：不更正就「法律相見」！

▲台北市長柯文哲16日受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

內政部15日下午發布一條「台北市突停社宅 營建署：深表遺憾，中央將更積極興辦」新聞稿，內文提及「很遺憾台北市作出暫緩興建社會住宅的決定」、「北市不興辦 中央將接手」等，讓台北市長柯文哲大為震怒。柯文哲16日受訪時再嗆，「法律相見！」

柯文哲16日下午赴台北市議會進行施政報告，進到議場前被問到，目前內政部還沒修改新聞稿，北市府會有什麼做法？柯文哲回應，過去需要1450、名嘴遮躲隱藏帶風向，現在怎麼會是政府機關公署帶頭做假新聞？這應該要譴責。

由於柯文哲15日下午3時15分防疫記者會時就說明「沒有不蓋社宅」，但內政部卻於當天下午4時44分發該新聞稿，是否是沒有聽清楚發言？柯文哲回應，「他們1450、小編都沒聯絡好！」顯現政府頭尾不相互。

至於有無限期要求內政部更改新聞稿？若沒更正會有什麼做法？柯文哲直言，「法律相見！」

媒體追問，未來是否要講話更精確？柯文哲指出，「以後他們不要刻意扭曲就好！」以前當醫生每週都要開病歷討論會，他只是覺得公宅蓋到現在有很多需要檢討，例如明倫社宅被批評陽台太大、租金問題等，或是公宅停車場部分，例如住在該棟有無優先權？還是要固定車位？這都要做討論，希望編列公宅叢書，將SOP更新一遍，「他們刻意要扭曲，沒辦法！」