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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為社宅槓上內政部　柯文哲震怒：民進黨不演了！決定要「全面開戰」

▲▼台北市長柯文哲出席「2021居住正義2.0系列論壇Ⅴ─台北市不動產交易市場與居住正義之展望」。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲14日出席「2021居住正義2.0系列論壇Ⅴ」活動。（圖／台北市政府提供）

政治中心／台北報導

台北市長柯文哲14日於公開活動時提及，社宅蓋到現在「需要停下來想想看」，使外界質疑北市府要緩蓋社宅；事隔一日，柯文哲於15日3時15分防疫記者會中澄清「沒有不蓋社宅」，但內政部卻於當天下午4時44分發新聞稿稱「遺憾北市暫緩興建社宅」。據了解，內政部發新聞稿一事，讓柯文哲大為震怒，揚言「全面開戰」。

柯文哲14日下午出席「2021居住正義2.0系列論壇Ⅴ─台北市不動產交易市場與居住正義之展望」致詞時提到，台北市已經蓋了1萬8000戶社宅，最近要開始編公宅叢書，內容從設計、營運、管理等有犯得錯誤，「我覺得反省改進是很重要的文化，我們很少在⋯6年的時間到現在，哇咧，一路猛蓋！」要停、看、聽，「我認為我們目前的社會住宅，如果這樣一路蓋下去，怕會債留子孫啦！」因為營運成本要去計算，怎麼做會比較洽當？

柯文哲當時表示，自己和李得全講過，研擬未來利用現行規定保險業可以投入10％的錢到公共設施來蓋社會住宅，因為只有銀行保險業可以允許50年至70年後回本，建商若5到10年沒回本一定不幹，「所以⋯可是我們公宅一蓋，都要蓋50年至70年才回本，所以很多這種⋯我們公宅蓋到現在，我覺得需要停下來想想看。」

針對柯文哲稱「公宅蓋到現在，我們需要停下來想想看」、「一路蓋下去怕會債留子孫」等言論，台北市政府事後解釋，柯文哲是希望社宅更為永續，並非「不蓋」，為讓整體政策可以更永續的走下去，是時候適時檢視推動過程中曾經發生的問題、滾動式檢討制度，使政策更為永續，將如何克服的方法和經驗細節紀錄SOP後匯集成書，傳承下去。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲柯文哲於15日防疫記者會解釋，自己沒有不蓋社宅。（圖／北市府提供）

而柯文哲也於15日下午3時15分防疫記者會中提及，他昨天是指，台北市在過去6年時間已經蓋了1萬8000戶社宅，是時候要停、看、聽，從設計到營運管理有什麼錯誤應該要改進？他覺得反醒改進是一個很重要的文化，台北市的社會住宅如果要一路蓋下去，怕有債留子孫。

柯文哲表示，整段話是指台北市政府要建立一個檢討的文化，比方說明倫社宅陽台設計太大，影響到租金也變高，如果要設計更便宜的公宅，有沒有可能客廳、浴室、廚房共用？停車場可以併到社區停車場營運，效率可能更高？還有家具、家電、物業管理有沒有可能用租的？

柯文哲稱，昨天媒體報導提到台北市要暫緩，也有議員罵騙票，中央某官員出來說如果台北市不蓋，就讓中央去推動。目前台北市還有9000多戶社宅在興建，完工加興建中的社宅共約有1萬8000戶，中央的公宅只有興建中的317戶，請內政部次長花敬群在蓋完第一戶社宅後，再來跟他講興建社宅的事。

▲▼內政部15日下午4時44分發新聞稿回應，對於北市突然停蓋社宅深表遺憾，若不興辦將由中央接手。（圖／翻攝自內政部網頁）

▲內政部15日下午4時44分發新聞稿回應，對於北市突然停蓋社宅深表遺憾，若不興辦將由中央接手。（圖／翻攝自內政部網頁）

不過，柯文哲於記者會中說完後，內政部於同天下午4時44分發了一條新聞稿稱，很遺憾台北市作出暫緩興建社會住宅的決定，雙北是社宅需求最大的地區，台北市突暫緩興建社宅，會衝擊民眾對社宅的信心，且台北市是最有可能實現社宅照顧市民與財務平衡的城市，對於台北市作出此決定，中央將會在台北市積極興建社宅，補足目標戶數。

市府人士透露，柯文哲當天晚上看完內政部新聞稿後大為震怒，認為下午都在防疫記者會中說明「沒有不蓋社宅」，沒想到中央卻又發新聞稿，既然民進黨政府不演了，公務機關還帶頭造假，那就「全面開戰」。

隨後，台北市政府也透過新聞稿表達強烈抗議，台北市政府發言人陳智菡指出，北市認真執行社宅興建，目前全市既有、新完工、興建中社宅，已達18928戶，為六都之首。中央表定第一階段的4萬戶目標，有近半數為北市興建，北市維持一萬戶社宅興建中，以穩健的速度前進，從未表示要「暫緩」甚至「停建社宅」。

陳智菡說，柯文哲已於記者會清自澄清，內政部身為中央主管機關，卻於北市記者會後繼續帶頭製造假新聞，以不實標題詆毀北市努力，混淆視聽，刻意迴避「中央八年20萬戶」皆在紙上談兵之事實。內政部公然以官署之名帶頭進行認知作戰，完全不顧公務機關之公信力，北市府在此表達強烈抗議，並要求立即更正，以正視聽，捍衛北市府尊嚴。

▼台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市長柯文哲前往濱江市場視察傳統市場人流管制情形,抵達時不願受訪,由市府發言人陳智菡代為受訪。（圖／記者李毓康攝）

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