王世堅送魔戒　諷柯文哲變「貪婪的咕嚕」：掛著就好不要戴上去

記者陳家祥／台北報導

台北市議會16日開議。在市長柯文哲進行報告前，議員王世堅先送上「魔戒」，諷刺柯文哲也如過去自己批評馬英九的，變成「貪婪的咕嚕」，要柯把魔戒掛在辦公室哩，時時刻刻提醒自己。

▲王世堅在北市議會上送魔戒。（圖／記者袁茵攝）



王世堅表示，柯市長7年前初踏入台北市政府的時候，說金錢如魔戒，好像自己都不受金錢誘惑，「今天我要提醒柯市長，還有更大的誘惑，權力」。

王世堅說，柯文哲曾說過去的市長為什麼做不好？因為第一任想著連任，第二任想著總統寶座，講白就是為了追逐權力，「但是那個曾經說政治不難，找回良心而已的柯文哲，現在換位子換腦袋，曾經笑馬英九是貪婪咕嚕的柯文哲，自己也成了咕嚕」。

接著王世堅細數柯文哲7年政績，社子島開發跳票、改善交通跳票；公托公幼、公辦都更、文資保留，隨便敷衍；大巨蛋縱虎歸山、雙子星遙遙無期，「原因無它，因為柯市長要追逐更大的權力，要進軍中央，導致他無心市政」。

「我準備了玩具魔戒，這上面寫了魔戒的經文，要送給柯市長。」王世堅說，柯文哲可以把魔戒掛在辦公室，提醒自己，權力就像魔戒，一戴上去就脫不下來。

最後王世堅說，市長有應盡的市政責任，不能一心只追求權力，「你的任期還有一年，這一年可以幫台北市做很多的事，這是你虧欠台北市的」，我把魔戒送給你掛在辦公室，掛著就好不要戴上去。

▲《魔戒》經典角色「咕嚕」。（圖／達志影像）