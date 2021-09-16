北市五倍券加碼可換血氧機　柯文哲曝原因：一晚4人快樂缺氧死掉

記者蘇晏男／台北報導

針對台北市五倍券加碼優惠，市長柯文哲16日召開記者會，宣布綁定敬老愛心卡，可用市價一折加價購健康防疫家電。他指出，防疫家電是他自己挑的，且一定要買血氧機，因為去年疫情爆發的時候，有老人發生「快樂缺氧」，北市甚至曾一晚就死了4個人。

▲柯文哲16日主持「振興選悠遊 五夠大包加倍奉還」記者會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲會中提到，去年疫情剛爆發的時候，自己常在電視上看到，有人在馬路上走走就突然倒下死掉，「我當時跟同事講，那個齁一定是心肌梗塞，不然就中風」，自己當時還不知道快樂缺氧，直到今年五月，雙北爆發疫情，發現有些人莫明奇妙死在家裡。

柯文哲說，甚至當時把確診者集中在防疫旅館，結果前幾天一個晚上就死了四個，當時嚇一跳，後來才知道是快樂缺氧。所以當時他下一道命令，把全北市所有市面上血氧機全部收刮，凡是被送進防疫旅館，每天要量三次，只要低於94就要送醫院，接著防疫旅館就沒有出現缺氧死掉的，所以家裡買一個血氧機還不錯，沒事就自己量醫量。

柯文哲強調，長者最注重健康問題，如果用悠遊卡送禮品，送跟他健康生命有關最有用，所以這次用優惠，用500元讓你買到幾千塊的東西，等於打一折，「血氧機用十分之一的價格賣給長者」。

針對台北市敬老愛心卡部分，悠遊卡喊出「敬老愛心，加碼健康」的口號，與知名品牌合作，讓長者以「超值激省價」購買包括電動牙刷，血氧機，血壓計等健康家電三選一，共限量1萬名。

悠遊卡公司指出，綁定五倍券的敬老愛心卡可至台北市的燦坤3C門市（新民生，興隆，博愛3家門市僅提供電動牙刷組），以299元超低價購得Oral-B電動牙刷組（含2支刷頭），549元則可購得威創V-Trust手持式血氧機，599元更可買到市價OMRON手臂式血壓計及Oral-B電動牙刷套組，加碼健康永遠不嫌晚。