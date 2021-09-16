▲四叉貓施打高端第一劑，驗出來的IgG數值是 35.4 AU/mL。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇日前接種高端疫苗，滿15天後自費檢驗抗體，結果卻不如預期，而今日他公布朋友的抗體檢驗報告，有著「最完美組合」之稱的AZ+莫德納混打，數值竟然是他的140倍，消息曝光後，不少網友驚呼，「是傳說中被卡車撞兩次的組合」。

本站日前曾報導《四叉貓打高端「抗體數據」公開！結論11字網服了：證明不是食鹽水》，四叉貓接種高端疫苗第一劑，相隔15天抽血驗抗體，驗出來的IgG數值是 35.4 AU/mL，「我有產生抗體但數值偏低，將來施打高端第二劑後我會再去抽血驗一次」。

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今日他又在臉書發文，分享混打「AZ+莫德納」的好友抗體檢驗結果，6月4日打AZ疫苗，8月27日打莫德納疫苗，9月14日抽血檢查，與四叉貓同樣做「SARS-CoV-2 IgG」抗體檢驗，好友的檢驗結果為4965 AU/ml，「是140倍的四叉貓！」他也透露，「我兩週後再去驗一次！」

▲四叉貓公開抗體檢驗結果。（圖／翻攝自劉宇臉書）

貼文曝光後，引發網友們討論，「這是打三劑的數據吧」、「140隻四叉貓，感覺很重」、「雖然不知道單位是否一致不過這結果感覺上比NOVAVAX的疫苗還強，不過老實說真的不需要這麼高的抗體了，幾百就夠用了」、「所以你只打到脂肪層」。

貼文還釣出一名打完兩劑莫德納的女網友留言，貼出抗體檢驗資料，結果為16285.8 AU/ml，「不知道保護力能持續多久」。對此，四叉貓嚇傻，回應「460倍的四叉貓，這是什麼可怕數據啦」。

不過，台大權威醫師李秉穎曾指出，看抗體得以群體資料為主，而非單看一個人資料，「抗體不能隨便相比」，同樣一個中和性抗體，不同實驗室做出來結果都不一樣。