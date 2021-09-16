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「AZ+莫德納」抗體數據曝！四叉貓驚：是我的140倍

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲四叉貓施打高端第一劑，驗出來的IgG數值是 35.4 AU/mL。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇日前接種高端疫苗，滿15天後自費檢驗抗體，結果卻不如預期，而今日他公布朋友的抗體檢驗報告，有著「最完美組合」之稱的AZ+莫德納混打，數值竟然是他的140倍，消息曝光後，不少網友驚呼，「是傳說中被卡車撞兩次的組合」。

本站日前曾報導《四叉貓打高端「抗體數據」公開！結論11字網服了：證明不是食鹽水》，四叉貓接種高端疫苗第一劑，相隔15天抽血驗抗體，驗出來的IgG數值是 35.4 AU/mL，「我有產生抗體但數值偏低，將來施打高端第二劑後我會再去抽血驗一次」。

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今日他又在臉書發文，分享混打「AZ+莫德納」的好友抗體檢驗結果，6月4日打AZ疫苗，8月27日打莫德納疫苗，9月14日抽血檢查，與四叉貓同樣做「SARS-CoV-2 IgG」抗體檢驗，好友的檢驗結果為4965 AU/ml，「是140倍的四叉貓！」他也透露，「我兩週後再去驗一次！」

▲▼ 。（圖／翻攝自劉宇臉書）

▲四叉貓公開抗體檢驗結果。（圖／翻攝自劉宇臉書）

貼文曝光後，引發網友們討論，「這是打三劑的數據吧」、「140隻四叉貓，感覺很重」、「雖然不知道單位是否一致不過這結果感覺上比NOVAVAX的疫苗還強，不過老實說真的不需要這麼高的抗體了，幾百就夠用了」、「所以你只打到脂肪層」。

貼文還釣出一名打完兩劑莫德納的女網友留言，貼出抗體檢驗資料，結果為16285.8 AU/ml，「不知道保護力能持續多久」。對此，四叉貓嚇傻，回應「460倍的四叉貓，這是什麼可怕數據啦」。

不過，台大權威醫師李秉穎曾指出，看抗體得以群體資料為主，而非單看一個人資料，「抗體不能隨便相比」，同樣一個中和性抗體，不同實驗室做出來結果都不一樣。

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