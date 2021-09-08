四叉貓打高端「抗體數據」公開！結論11字網服了：證明不是食鹽水

▲高端疫苗、國產疫苗。（圖／路透）



記者黃可昀／綜合報導

網路紅人四叉貓（劉宇）日前接種高端疫苗，如今已經滿15天，他在臉書公開抗體檢驗結果，數據顯示有順利產生抗體，但效果並沒有預期的好，之後打完第二劑會再驗一次抗體，他也貼出檢驗報告單接下來要打高端的民眾參考。

四叉貓在臉書表示，他8月23日到禾馨診所接種高端疫苗第一劑，相隔15天於9月7日抽血驗抗體，「檢驗所出的報表單位不一定相同，所以不能直接比數值要先看單位」，他驗出來的IgG數值是 35.4 AU/mL，代表身體已出現抗體，「我有產生抗體但數值偏低」，參考數值要50以上才夠，需接種2劑才能達到這數值。

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網友點出，疫苗要打完2劑抗體才會達到標準，可持續觀察第2劑的情形，「有抗體就好，不過抗體都是二劑滿才會高」、「設計兩劑的疫苗，要看打完兩劑的抗體才有意義」、「之前看WHO的數據也多是第二劑才高的」、「至少你證明高端不是食鹽水了，第一劑抗體低很正常。」

指揮官陳時中提醒，明天（9）中午12時第八輪疫苗登記截止，目前國內疫苗人口涵蓋率為44.96%，高端仍庫存充足，有意願者應盡速登記勾選。據了解，高端第一劑打完28天就能打第二劑，截至9月6日已有67萬人完成高端接種，幼兒園案爆發後接種人數大增，6日當天超過1萬5000人施打。