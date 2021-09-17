莫德納混打BNT「不符邏輯」！毒理專家2原因反對：混高端還比較可行

▲國內有許多施打莫德納第一劑的人，已超過10週仍未打到第二劑。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

因國內莫德納數量較少，不少人遲遲等不到第二劑，如今有混打試驗將開始執行，卻引來許多議論，對於「莫德納+BNT」或「莫德納+高端」的組合，毒理專家認為前者不符合科學邏輯，更說後者「還比較可行」。而反萊豬名醫蘇偉碩則在留言處回應「可是高端疫苗的副作用沒有比較低啊！」

台大醫院近期將展開莫德納混打高端試驗，不過，外界有聲音認為，應先執行莫德納混打BNT較為合理。對此，美國毒理醫學專家招名威直言「我無法認同第一劑打莫德納的人，第二劑可以混打BNT，於技術面和數據面，都不符合科學邏輯。」

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招名威表示，雖然莫德納和BNT都是使用mRNA技術，但他們2家所選用的mRNA片段並不完全相同，所以當mRNA注射到人體要產生蛋白時，兩者所產生出來的抗體並不會是完全一模一樣的蛋白質，「嚴格說來，就是產生出不同的抗體。」

▲毒理專家認為，莫德納混打BNT不符科學邏輯，反而混高端比較可行。（圖／記者湯興漢攝）

招名威說，問題就來了，「請問這樣的組合的抗病毒效率是否還會是95%？副作用是否還更高？完全不得而知。」他指出，如果真的要用抗體相似度來做比較，「我倒是覺得莫德納混高端還比較可行」，因為次單位蛋白的副作用，比打第二劑莫德納要低很多，而且兩者的專利基因序列是相同的。

招名威說明，縱使技術層次不同，但當mRNA進到細胞內進行「轉譯」動作後，所產生的蛋白抗體是會和高端疫苗，所產出的次單蛋白抗體幾乎一模一樣，因此混打理論上應該可行，現在只須經過實際研究驗證。他也問道，「若施打第二劑的目的，是為了要刺激更高的免疫反應，那為什麼不選擇一個完全一樣，也可以實質增加抗體濃度，同時降低副作用的疫苗呢？」

招名威認為，大家在批評高端只看中和抗體濃度，沒有呈現疫苗，抗病毒百分比的試驗結果，「但請不要雙標，請問莫德納混BNT有嗎？」我們看到全球一堆AZ混BNT、AZ混莫德納的試驗，但就是沒有看到「莫德納混BNT」的數據，且很多人說高端沒認證，「但目前莫德納混BNT的組合，也缺乏任何安全性和臨床療效efficacy的數據，不是一樣沒有認證嗎？」

「如果最後結果都只看中和抗體濃度的話，為什麼你就敢打？這完全不合邏輯！」招名威強調，混打是一個不得不做的事，我們沒有什麼選擇，全球的疫苗都不夠，但如果可以選擇用副作用比較低的疫苗來當第二劑，說不定就有機會兼顧安全性和臨床療效，又能大大減低副作用，是給民眾多一個更好的抗疫機會。