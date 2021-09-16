法軍擊斃IS分支領袖！美曾懸賞1億捉拿　馬克宏：反恐重大成就

▲馬克宏宣布，「大撒哈拉伊斯蘭國」的領袖薩赫拉維已成功被法國軍隊擊斃。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在台灣時間16日清晨透過其官方推特宣布，法國軍隊已擊斃了伊斯蘭激進組織「大撒哈拉伊斯蘭國」（IS-GS或稱EIGS）的領袖薩赫拉維（Adnan Abu Walid al-Sahrawi），並將此行動的成功視為法國在沙赫爾（Sahel）地區打擊恐怖組織的又一重大成就。

綜合法新社與路透社報導，薩赫拉維曾是波利薩里奧陣線（Frente Polisario，又稱西撒人陣）的成員，後來又成為伊斯蘭主義軍事組織「伊斯蘭馬格里布蓋達組織」（AQIM）的聖戰分子，並在2015年5月加入伊斯蘭國組織（IS）。

▲美國曾懸賞500萬美金，只為了捕捉薩赫拉維。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，薩赫拉維是IS在沙赫爾分支的領袖，並被認為是馬利、尼日與布吉納法索地區聖戰士攻擊的策劃人。據《每日郵報報導》，美國國務院曾在2019年10月，祭出500萬美金（約新台幣1億4000元）的懸賞，公開徵求可以捕獲或殺害薩赫拉維的訊息。

對於本次的反恐行動，馬克宏並未透露太多細節，但其辦公室指出，薩赫拉維的組織曾在2017年對美軍發動致命襲擊，他還曾在2020年8月，親自下令殺害6名法國慈善機構的工作人員與他們的奈及利亞籍司機。

Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

馬克宏16日清晨在其推特指出，全國人民將緬懷在塞尔瓦勒（Serval）與巴爾赫內（Barkhane）行動中為法國捐軀的軍人，「他們的犧牲不是徒勞的，我們將與非洲、歐洲和美國夥伴一起持續這場鬥爭」。

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