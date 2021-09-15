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美軍20年來發動「9萬次空襲」　趙立堅：美國保護的是什麼人權？

美軍空襲敘利亞。（圖／路透社）

▲趙立堅譴責美軍20年來發動9萬次空襲，保護的是什麼人權？（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

中國官媒《環球時報》在中國外交部例行記者會上提問指出，美軍近20年來在敘利亞、伊拉克、 阿富汗等多國發動空襲超過9萬次有何看法時，發言人趙立堅回應譴責美軍向平民開槍、投彈時，保護的是什麼人權？

趙立堅細數美軍在海外犯下的人權罪行包括：美國以虛假情報策動戰爭，造成慘痛人權災難；美國以一小瓶洗衣粉作為化學武器「證據」 發動伊拉克戰爭；以「白頭盔」組織擺拍影片為「證據」空襲敘利亞。

敘利亞西北部的伊德利卜省遭毒氣彈空襲。（圖／路透社）

▲趙立堅認為，發生在敘利亞西北部伊德利卜省的「毒氣彈空襲事件」，是白頭盔的擺拍。（圖／路透社）

在建國240多年歷史中，美國只有16年沒有打仗，從二戰結束到2001年，世界上153個地區發生248次武裝衝突，其中美國發起201場，佔比超過80%，自2001年以來，美國非法發動戰爭和軍事行動造成超過80萬人死亡，數千萬人流離失所。

趙立堅說，美國以反恐之名大肆殺戮平民，欠下累累血債，2001年以來，在美國發動戰爭中遇難的平民約33.5萬。就在從阿富汗撤離前，美軍以反恐為由對一處民居進行空襲，造成10名平民遇難，其中包括2歲的孩子。

在2005年震驚世界的伊拉克阿迪塞鎮事件中，美軍僅因一人遇襲就大開殺戒，無差別射殺24名伊拉克平民，包括老人、婦女和幼兒，其殘暴血腥令人髮指，2017年美對敘利亞拉卡發動所謂「最精確的空襲」，導致大量平民喪生，一名前美軍士兵表示，美軍的無人機襲擊純粹是「為了殺戮而殺戮」。

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅說，美國大搞單邊制裁，嚴重危及有關國家民眾人權，新冠肺炎疫情發生以來，美國對單邊強制措施的使用不減反增，導致伊朗、古巴、委內瑞拉、敘利亞等被制裁國家防疫物資短缺，糧食供應不足，受教育和獲得資訊的管道受限，人道主義援助受阻，這些未經安理會授權的單邊強制措施，給當地民眾生存和發展帶來深重災難。

趙立堅痛批，事實鐵證如山，公道自在人心，令人感到可笑的是，美國動輒就打「保護人權」的旗號，美國發動侵略戰爭時，保護的是什麼人權？美國軍隊向平民開槍、投彈時，保護的是什麼人權？美國揮舞制裁大棒時，保護的又是什麼人權？

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