日本「陸上自衛隊」史上最大規模演習登場　2個半月動員10萬兵力

▲日本陸上自衛隊將動員史上最大規模的「10萬兵力」軍演。（圖／路透）

中央社東京15日綜合外電報導

日本陸上自衛隊為期約兩個半月、史上最大規模的「陸上自衛隊演習」今天登場，總計到11月下旬為止，將動員部隊人數約10萬人、車輛約兩萬輛、航機約120架。

日本讀賣新聞報導，這次是陸上自衛隊史上最大規模演習，也是繼1993年以來，再度動員日本全境陸上自衛隊所有部隊的演習。

日本共同社報導，日本上次是在1993年進行如此大規模演習，距今已約30年。防衛大臣岸信夫在本月10日記者會上說，在因應發生島嶼遭攻擊等事態時，部隊運送能力成關鍵。

這場演習是以順利完成戰鬥準備作為目的，在過程中確認部隊移動、後勤裝備及物資運送等順序，主要是設想一旦中國主張擁有主權的釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）與台灣發生事態時，陸上自衛隊要將全日本部隊投入到九州地方或沖繩地方。

日本放送協會（NHK）報導，陸上自衛隊史上最大規模演習今天登場，光是今天就有超過一萬名自衛隊員投入九州地方，主要是來自北海道、山形縣及香川縣的3支部隊。 受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，演習中移動隊員都將完成事前PCR採檢確認陰性等，徹底做好防疫對策。

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