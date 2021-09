美英澳成立「AUKUS」安全聯盟　協助澳洲造核潛艦確保印太和平

▲美國一名官員表示,美國將協助澳洲建造一支核動力潛艦艦隊。圖為美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艦。(圖/翻攝自維基百科)

文/中央社記者江今葉華盛頓15日專電

為因應中國軍事威脅,美國、英國、澳洲領袖今天共同宣布建立防衛聯盟,協助澳洲發展核動力潛艦,確保印太和平穩定。外界普遍認為這項合作的主要目的在反制中國。

拜登(Joe Biden)今天在白宮與英國首相強森(Boris Johnson)、澳洲總理莫里森(Scott Morrison)召開三方視訊聯合記者會,宣布成立名為AUKUS的三方合作。

拜登表示,美、澳、英今天採行歷史性步驟,深化三國合作,因為三方都意識到確保印太區域長期和平穩定的必要性。

他指出,建立AUKUS有其必要,因為「需要能夠面對該區域當前戰略環境與可能變化」,因為各國乃至全球未來都取決於一個自由開放的印太地區在未來數十年裡持久與繁榮,「這與投資我們最強大的力量來源、我們的聯盟有關」,讓他們更能因應今後的威脅。

不具名的資深官員在稍早的背景簡報中指出,這項合作的關鍵項目是協助澳洲取得核動力潛艦技術,以提升澳洲潛艦在印太地區長期從事任務,以維護印太區域和平與穩定。不過官員也強調,這並非意味澳洲將成為核武國家。

官員指出,美國希望與理念相近國家建立更強大的夥伴關係,維護印太地區和平穩定,並提升美國威嚇力。未來三國將深化在網絡、人工智慧、量子科技、海底防禦能力等領域合作,並加強資訊分享。

儘管今天的記者會與美國資深官員都未直接提及中國,也澄清這項合作並非針對特定國家,而是為了推動戰略利益,維護基於規則的國際秩序,促進印太區域和平與穩定,但外界普遍認為這項新合作的目標很明確,目的在因應中國日益增長的軍事威脅。

