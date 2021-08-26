告白外送員爸！小男生「我也想當超人」暖炸：幫助想吃晚餐的人

▲在兒子眼中，外送員爸爸是「送晚餐的超人」。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不知道怎麼跟小孩解釋爸爸在跑外送，沒想到媽媽的解釋，在小朋友眼中變得如此神聖！一位媽媽在臉書《外送員的奇聞怪事》發文，說前陣子兒子要寫父親節學習單，現在老師批改完發回來了，一句「我長大也想變成晚餐超人」讓她不禁笑出來。網友也莞爾直誇，「好貼心的兒子」、「覺得好窩心喔！」

這位媽咪貼出學習單的照片，只見上面有2題，一題問到「爸爸最辛苦的地方？」兒子則寫「我問媽媽說，為什麼爸爸都不能陪我吃飯，媽媽說因為爸爸是送晚餐的超人，幫助想吃晚餐的人」，還說自己長大也想變成晚餐超人。下面一題則是「父親節到了！我想對爸爸說的話」，小男孩則暖告白「爸爸，辛苦了我愛你。」

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▲小朋友直呼「長大也想變成晚餐超人」，讓媽媽笑了。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

看到小孩的答案，原PO不禁笑了，想到之前兒子問她這個問題，她還不知道怎麼解釋老公是外送員，就想說盡可能用兒子懂的方式解釋，沒想到孩子真的把這段對話寫進學習單，「現在開始訓練晚餐超人好像太早，先從端盤子超人開始試試好了。」

貼文一出，不少網友都很感動，「要不是為了家庭，誰會想要錯過跟孩子晚餐的機會」、「『送晚餐的超人』，媽媽回覆超有智慧而且很正面」、「謝謝每一位送餐超人」、「這段文字……有溫馨，看字裡行間感受得到是位好爸爸與乖兒子」、「好暖的兒子～（字也好好看）。」