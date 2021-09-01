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雙減政策首開學　北京中小學開課延後半小時...禁家長檢查功課

▲北京市各小學開學。（圖／CFP）

▲北京市小學生到校時間平均延後半小時。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸中小學今（1）日除部分地區外均正常開學，這也是教育「雙減」政策執行後首個開學日。按政策規定，北京市中小學上課時間不得早於8時20分，較往年平均延後近半小時。有學生表示，這學期迎來「雙減」，作業不會太多，「課間和中午有時間可以寫作業，一般在下午4時20分放學前就能完成作業。」

▲北京市各小學開學。（圖／CFP）

▲學生進入學校前得先體溫檢測過關。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，教育部基礎教育司司長呂玉剛8月30日表示，今年秋季學期，是中小學全面落實中央「雙減」文件的第一個學期，「新學期，不僅將切實減輕中小學生過重的作業負擔，而且將有效降低學生考試壓力，全面提高課堂教學質量，並推進課後服務全面覆蓋。」

根據大陸教育部要求，義務教育學校在新學期要嚴格執行均衡編班的法律規定，不得以任何名義設置重點班，切實做到均衡配置師資。嚴格執行教學計劃，不得隨意增減課時、改變難度、調整進度，不得利用課後服務時間講新課。

此外，家長禁止檢查、批改學生作業，杜絕重復性、懲罰性作業，不得要求學生自批自改作業。嚴格執行考試管理規定，不得違規組織考試，考試結果不排名、不公佈並以適當方式告知家長和學生，不得按考試結果給學生調整分班、排座位、「貼標籤」。

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