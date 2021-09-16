教女兒寫作業！爸氣到「下巴脫臼」送醫　網爆共鳴：太能理解了



▲不少家長都會陪伴孩子寫作業。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者郭卉寧／綜合報導

許多家長都會指導孩子寫作業，但有時遇到功課難度高、小孩又學不會的狀況，就會讓爸媽很頭痛。日前，大陸就有一位爸爸在教女兒寫作業時，不小心氣到「下巴脫臼」，後來痛得只能就醫治療，而所有過程也被一旁的老婆拍下，笑翻一群網友，但也有不少父母直呼，「太能理解了！」

根據陸媒《海客新聞》報導，大陸湖南有位爸爸日前晚上在指導女兒寫作業，沒想到講解好幾次，對方還是「不開竅」，導致他情緒太過激動，一不小心就氣到下巴脫臼，只能連忙趕到醫院治療，所幸下巴後來順利「歸位」。

▲爸爸教女兒寫作業，卻氣到下巴脫臼。（圖／翻攝自《海客新聞》）



但在返家途中，頭上裹著繃帶的爸爸還是一路狂吐槽女兒，也因為不便宜的醫藥費感到心疼，讓一旁的老婆忍不住大笑，還拍下影片PO上網，不少網友看見後全笑翻直呼，「原來下巴都氣掉了，是真實存在的」、「爸爸：此時此刻我深刻體會到老師好不容易」。

此外，也有一票家長感同身受，紛紛分享過去的經驗，「太能理解了，有時候真的被我兒子氣得牙齒都快咬碎了」、「以前覺得有些誇張，現在太明白這感覺了」、「我輔導女兒做作業，給我氣到血壓上升，臉都發麻，我都怕我中風了」、「我朋友老公在輔導小孩功課是氣到暈倒，後來送醫院急救」。