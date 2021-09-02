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社會 社會焦點 保障人權

獨／「婆婆殺了我」不起訴　娘家悲喊：受不公平對待的女性勇敢站出來

▲▼「我的婆婆殺了我」疑不堪霸凌　北市女PO遺言自殺亡　萬人求真相。（圖／翻攝自Facebook）

▲去年北市發生一起震驚社會「我的婆婆殺了我」的悲傷事件，張女離世後家屬悲憤對親家提告。（圖／翻攝自當事人Facebook）

記者黃宥寧／台北報導

北市張女去年8月疑因婆媳問題，在臉書留下令人憐憫的「我的婆婆殺了我」控訴文後，走上絕路，引發社會眾多輿論。痛失愛女的張父也對控告鄭姓女婿、林姓親家母涉殺人等罪，士林地檢署1日處分不起訴。張女家人向《東森新媒體ETtoday》表示：「我們尊重司法決定，但希望張女的案例，讓正在受到不公平對待的女性，能夠勇敢站出來！」

得知鄭姓女婿、林姓親家母不起訴處分後，張女家人在臉書感嘆的發文：「有些罪是法律無法制裁的..唉，自從告別儀式後，再也聯絡不到他們之外，只剩一個對方律師可聯絡。對方律師還在電話中說要告家人：操弄媒體、把訃聞放在臉書上洩漏個資⋯⋯等等罪名，這些模樣是不會在人前表現出來的，當然還有在法院上侃侃而談的模樣，真的看不出來哪裡悲傷，看來有關霸凌的法律與標準實在太低了，這些問題在法律上，都還不算問題」。

▼張女家屬得知不起訴新聞後，在紀念版上感嘆發文。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼張女家屬。（圖／記者葉國吏翻攝）

張女家人對《東森新媒體ETtoday》表示，「我們尊重司法決定，但希望她的案例，讓正在受到不公平對待的女性，能夠勇敢站出來」，記者進一步詢問，是否「聲請再議」？家人則回應，「還需跟律師商討」，短短幾個字，感受得出家屬仍尚未撫平失去至親的傷痛。

對此，《東森新媒體ETtoday》詢問律師該案若向高等檢察署聲請再議是否有機會扭轉，不具名律師嘆了口氣表示，於私，「為了孩子當然要建議放棄訴訟，繼續糾結也無法讓死者復生。」但他也進一步表示，這案的「因果關係」真的很難論證，且刑事訴訟的證明門檻較高，所以真的很難起訴；至於民事訴訟或許能有點機會，他解釋刑事訴訟的門檻，因為是無罪推定原則，要判決被告有罪，必須要達到一般人都確信的程度，不能只以高度懷疑就判他有罪。

至於民事訴訟勝訴門檻是比較低的，是看蓋然率，原告舉證的事情，具有高度可能性的話，不用達到確信程度，法官仍然可以判決原告勝訴，舉例若該案丈夫或婆婆明知或可得而知妻子、媳婦有憂鬱傾向或症狀，卻以不堪言語或是行為霸凌她，導致她不堪受辱結束生命，民事可追究過失，但刑事只處罰故意行為。

「婆婆殺了我」女兒留血淚遺書輕生亡　他怒告親家母、女婿結局曝
 

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