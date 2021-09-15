南投逾9成3國高中生願打BNT　縣府規劃23日自高中五專開打

▲南投縣逾9成3國高中生願意接種BNT疫苗。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心指示，學生及家長可視自身需求及個人意願自由，選擇是否接種新冠疫苗（BNT），南投縣政府表示，BNT疫苗接種家長意願調查作業已於今天完成，全縣國中、高中職和五專總計學生人數2萬3451人，願意接種人數為2萬2017人，意願接種率高達93.89%，預計23日起自高中和五專開始接種。

縣府指出，疫苗接種服務非強迫性，自6日開始針對縣內國中計41所、高中職和五專（含特教安置機構）26所，合計67所學校發送疫苗接種須知及評估暨意願書，截至今日止已全數完成意願書回收；意願接種總人數計2萬2017人中，意願在校園接種者總計2萬1496人，占97.63%，意願持單至醫療院所接種者總計521人，占2.37%。

▲南投縣規劃自23日起由高中、五專學生開始施打BNT疫苗。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局表示，對全國首次的校園接種BNT疫苗任務採取高規格要求：8日辦理全縣新冠肺炎疫苗校園集中接種作業合約醫療院所聯繫會議，針對BNT疫苗簡介、疫苗接種注意事項、疫苗冷儲管理，以及疫苗回溫、稀釋、操作技術，還有接種後的密切觀察及學生心理支持等進行教育訓練及提示，並要求接種單位務必提供校園接種學生安全親切貼心的接種服務。

縣府表示，目前已完成接種期程及接種院所的排程規劃，將自23日起進行校園接種，並配合學校及醫療院所作業，由高中及五專優先接種，再依序安排國中校園接種，預計10月10日前可完成校園集中接種作業。



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