北市校園BNT殘劑如何分配？　蔡炳坤：不適合他牌疫苗的教職員優先

記者杜冠霖／台北報導

台北市校園接種BNT疫苗22日將開打，對於殘劑如何分配，台北副市長蔡炳坤表示，為了讓學校跟負責的醫院對殘劑有明確處理原則，將採「先學校、後醫院」的方式分配。

蔡炳坤指出，BNT殘劑應該比AZ或莫德納少，因為一瓶只有六劑，大概只有最後一瓶有殘劑問題，為了讓學校跟負責的醫院有明確處理原則，採「先學校、後醫院」原則，有醫生證明不方便施打其他疫苗的教職員、身心障礙班或資源班的教師、其他學校正式教職員，都可優先按照年紀分配，若無再由責任醫院收回安排。

中央流行疫情指揮中心15日公布，新增1例本土確診，分佈於桃園市，另確診個案中無新增死亡。台北市政府15日下午3時15分召開防疫記者會。

指揮中心15日說明，新增1例本土個案，為20多歲女性，9月12日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9月14日因工作需求篩檢，於今日確診；衛生單位已匡列家庭及工作接觸者45人，均列居家隔離，餘匡列中。將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

台北市政府15日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對BNT校園接種規劃、中秋烤肉規範說明引爭議、柯文哲質疑中央疫苗採購毫無規劃、柯文哲批評中央想讓全民打2劑高端疫苗等議題做回應。

▼台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

