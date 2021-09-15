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桃園新住民電腦課程開課了　疫期平安共學很幸福

▲桃園新住民電腦課程開課

▲桃園新住民電腦課程開課，疫期共學很幸福。（圖／郭明宗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新住民姐妹找工作和親友們互動，熟悉電腦文書處理已成日常生活必備！桃園市新住民協會理事長林桂金15日指出，移民署為了協助新住民朋友，建構電腦基本概念，辦理「新住民免費電腦課程」看到熱絡報名參加課程的姐妹們，覺得疫期大家能一同學習很幸福，也期許姐妹們，多學習一項技能就能多掌握一分自己的人生。

▲桃園新住民電腦課程開課

林桂金說，「新住民免費電腦課程」利用晚間上課，於9月14日起在巨匠電腦桃園認證分校陸續開課，共有6堂課程，課程內容包括：完美履歷不求人、小資創業頭家攬客術及網紅行銷紅不讓…等多項實用的電腦課程。在疫情期間仍吸引了近20位的新住民姐妹及新二代報名參與，相當難得。

▲桃園新住民電腦課程開課

▲移民署桃園站主任黃英貴表示，在e化年代，學習電腦技能，將增加職場上的能力。（圖／郭明宗提供）

參加開課活動的移民署桃園市服務站主任黃英貴、桃園市新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭不約而同表示，在e化年代，學習電腦技能，將增加職場上的能力；尤其是，新住民姐妹們求職時，雇主往往就會先詢問「會不會文書處理」？所以學好電腦對於姐妹們在職場競爭力上是很有幫助的。

▲桃園新住民電腦課程開課

從柬埔寨嫁來來台灣17年、目前在醫療器材公司服務的郭寶玉表示、因為以前忙於照顧小孩及工作、所以一直未能有機會學習電腦，這次來上課希望能多學習一些電腦方面的知識，增強工作自信。從越南嫁來台灣11年、目前擔任國小母語老師的吳氏貝則表示、幾年前自己曾參加過移民署的電腦課程，感覺是很好的課程、所以這次也別安排2位小朋友一起來學習電腦，母子共學是很好的親子互動。

▲桃園新住民電腦課程開課

桃園市「新住民免費電腦課程」由巨匠電腦、宜誠資訊承辦，桃園市亞洲婚姻協會、桃園市新住民協會及桃園市新移民女性關懷協會所共同協辦。另外，新移民女性關懷協會理事長楊慧青、桃園市新住民協會總幹事郭明宗等人士，也出席開課活動。

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