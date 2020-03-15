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泰好玩！體驗「踩椰殼高蹺遊戲」　鄭文燦和新住民尋找童趣

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▲桃園新住民文化會館舉辦「泰好玩！時光旅行團－新住民童年展」

▲鄭文燦和泰籍新住民姐妹一起體驗「踩椰殼高蹺遊戲」。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

這真的「泰好玩」！連月來，忙碌於防疫作戰的桃園市長鄭文燦，15日於桃園新住民文化會館戶外廣場，和泰籍新住民姐妹一起體驗「踩椰殼高蹺遊戲」。鄭文燦慢慢的踏著椰子殼前進，新住民姐妹開心喊著市長加油，氣氛熱絡。桃園牽手泰團長孫莉安說，泰國盛產椰子，用椰殼做成簡易高蹺，是泰國當地大小朋友喜愛的遊戲之一。

▲桃園新住民文化會館舉辦「泰好玩！時光旅行團－新住民童年展」

▲桃園新住民文化會館舉辦「泰好玩！時光旅行團－新住民童年展」。（圖／文化局提供）

桃園市政府文化局指出，童年，是最沒有語言隔閡、文化差異界限的時空，純真的笑容是心與心最溫潤的距離，該局委託在地社造青年張雅萍、牽手泰團隊策劃展覽，即日起迄4月26日於會館3樓展出「泰好玩！時光旅行團－新住民童年展」，邀請20名桃園的新住民姐妹，回顧童年時印象最深刻遊戲，以及對自身而言意義不同的玩具物件，記錄及展出大家的故事。

▲桃園新住民文化會館舉辦「泰好玩！時光旅行團－新住民童年展」

其中有橡皮繩、彈珠盤、藤球、竹彈弓、椰子殼馬腳、木蛇及竹笛等物件，也有童年最期待的泰國潑水節及水燈節介紹，帶領民眾透過她們的童年往事，踏上新住民原鄉裡最溫暖的記憶。

▲桃園新住民文化會館舉辦「泰好玩！時光旅行團－新住民童年展」

▲跳橡皮繩遊戲。（圖／文化局提供）

桃園牽手泰團長孫莉安表示，東南亞國家盛產椰子，所以泰國家家戶戶都有玩過踩椰子殼，將椰子剖半、椰肉挖出、椰殼兩側打洞，再將麻繩從椰殼洞穿出後打結繫牢，簡易的椰殼高蹺就完成。泰國新住民張宏秀說：「雖然小時候玩椰殼高蹺總是摔倒，但還是令人懷念那段快樂時光」，現場歡迎體驗。

▲桃園新住民文化會館舉辦「泰好玩！時光旅行團－新住民童年展」

文化局莊秀美局長表示，藉由每個新住民及移工的自身故事，讓民眾感受不同國家的文化碰撞。本次邀請新住民葉劉珮玲、吳秉蓉、簡秀麗、馮玉英、何永媚、廖曼琦、潘芯鈺、張宏秀、王淼清、黃怡貞、裴蓉錡、李明倩、邱陳美、朱小萁、施慧珍、蔡香美、魏雅淇、陳漢琳、陳菈雯及莊端宰等20位的故事。

▲跳橡皮繩遊戲。（圖／文化局提供）

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