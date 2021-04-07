2021桃園新住民學習楷模獎暨百工菁英獎表揚　即日起受理報名

▲2019桃園新住民學習楷模獎暨百工菁英獎表揚活動。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新移民女性關懷協會舉辦「新心相連．幸福桃園─2021年桃園市新住民學習楷模獎暨百工菁英獎」表揚活動，即日起迄4月15日受理各界推薦報名，入選者將於5月1日於桃園新住民文化會館，辦理表揚大會。協會表示，今年新增新移民友善廠商，還有模範移工表揚，肯定與鼓勵這些遍布各角落、默默付出勞力與心力的新住民。

▲2021年桃園市新住民學習楷模獎暨百工菁英獎表揚活動，5月1日於新住民文化會館辦理。（圖／楊慧青提供）

桃園市新移民女性關懷協會理事長楊慧青表示，「2021年桃園市新住民學習楷模獎暨百工菁英獎」表揚活動，受理各界推薦表揚項目有：（1）新住民學習楷模獎10名：凡設籍桃園的外籍配偶含大陸（限女性）結婚3年以上並年滿25歲。來台婚後家庭生活美滿，與家人融洽相處。夫妻共同學習對方的語言、文化、風俗習慣等。對社會服務奉獻，並從事各類志工服務傑出者； 或其他具有優良事蹟足為學習表率者。

(2)新住民百工菁英獎10名：設籍桃園的各行各業新住民，近年來參加區級、市級或全國技能比賽取得優勝之成績者 (需提供相關獎盃、獎牌、證書等照片)；特殊才藝經媒體報導者(需提供相關報導照片)。

(3) 模範移工獎10名：雇主或廠商設籍於桃園市的移工，且來到桃園工作累積達3年以上，表現優異、或有特殊才藝、貢獻，無任何違反就服法或其他不良紀錄，亦未曾獲選模範移工者，可由雇主、仲介公司、各國駐台辦事處或民間單位，檢附具體事蹟及相關佐證資料推薦參選。

(4)新住民友善廠商推薦獎10名：設籍桃園市的各行各業新住民廠商與商店，或是對新住民或移工提供友善環境的一般廠商，檢附具體事蹟及相關佐證資料推薦參選。

「2021年桃園市新住民學習楷模獎暨百工菁英獎」表揚，欲推薦報名者可與協會連絡。(1)協會地址：桃園市桃園區中華路91號3樓。(2)協會電話：03-3316379。

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