母親節過的很知性　桃園新住民家庭參訪新屋石滬館認識客家文化

▲新住民夫婦謝謝立委湯蕙禎(左二)。（圖／桃園市新住民協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今年母親節過得感性又知性！近百名的來自中國、印尼、越南、汶萊、泰國...等不同國家的新住民及家人，9日於桃園新屋區進行一場環境保護教育及客家傳統文化的探訪之旅，在專業講師的解說下，認識台灣先民利用大自然潮汐進行捕魚的智慧以及重視海洋污染問題，落實環境保護、低碳生活理念等實踐於的日常生活之中。

▲永安海濱認識海洋污染問題。▼參訪新屋石滬館。（圖／桃園市新住民協會提供）

主辦單位桃園市新住民協會理事長林桂金表示、環境保護是全世界的重要議題、環保教育更要從小就開始扎根、很開心看到30幾名新二代在新住民媽媽的帶領下體驗客家文化、石滬群科學及學習手工DIY環保肥皂，今天很感謝桃園市新屋區愛鄉協會李仁富理事長，帶領多位導覽人員提供新住姐妹專業講解。

▲▼客家文化體驗。（圖／桃園市新住民協會提供）

活動中並有二名新住民夫婦謝謝立法委員湯蕙禎，對其婚姻面談過程的協助特地致贈感謝狀及鮮花給湯立委，並祝她母親節快樂。包括前立委鄭寶清、立委湯蕙禎、黃世杰、市議員彭俊豪、新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭、新住民事務科科長劉彥伶、市議員陳睿生服務處主任彭勝茂及台灣基進桃園市黨部執行長藍士博等出席活動。活動同時獲得桃園市新移民女性關懷協會、中華民國外籍聯姻輔導暨婚介促進協會協辦。

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