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新住民參觀總統府和立院　直呼和蔡總統合照「太幸運！」

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▲桃園和雙北新住民參觀總統府和立院。（圖／桃園市新住民協會提供）

▲桃園和雙北新住民參觀總統府。（圖／桃園市新住民協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來自桃園和雙北的140位新住民朋友，30日在桃園市立委鄭運鵬安排下，前往總統府、立法院參觀，總統蔡英文、立法院長游錫堃並與參訪的新住民朋友一起合影。陸配夏樣平說，來台16年第一次參觀總統府，感覺自己很幸運，能和蔡總統合照；日籍夏健心在台灣開餐廳5年，對於參觀總統府認為機會難得！

▲桃園和雙北新住民參觀總統府和立院。（圖／桃園市新住民協會提供）

▲▼桃園和雙北新住民參觀總統府和立院。（圖／桃園市新住民協會提供）

▲桃園和雙北新住民參觀總統府和立院。（圖／桃園市新住民協會提供）

柬埔寨籍的郭寶玉說，她會把和蔡總統的合照傳給家人，讓遠方的家人知道她在台灣的這些年，受到友善對待。越南籍的胡鶯月表示，她一定會將與總統及院長合照的照片，Line給越南家人分享台灣的民主和政府對新住民的重視。

▲桃園和雙北新住民參觀總統府和立院。（圖／桃園市新住民協會提供）

桃園市新住民協會理事長林桂金表示：今年是她們協會第二次舉辦參觀總統府的活動，第一次舉辦活動時，協會把訊息PO在臉書，100餘名額，第二天即額滿；這次活動則改放在協會的Line群組，竟再次以秒殺額滿！

▲桃園和雙北新住民參觀總統府和立院。（圖／桃園市新住民協會提供）

林桂金說，這次的參訪共有140位來自於越南、印尼、泰國、中國、汶萊日本等12個國家的新住民及參加，立委鄭運鵬、移民署副組長林萬益及桃園服務站主任黃英貴一路陪同，參觀總統府並與小英總統合影留念，接著前往立法院與 游錫堃院長及立法委員們合影，然後前往中正紀念堂（自由廣場）欣賞衛兵交接儀式、最後抵達萬華剝皮寮體驗台灣早期的街區文化，參加的新住民朋友認為，總統府是中華民國最重要的政治中樞，能如此近距離的參訪，相當難得。

而本次活動亦獲得桃園市政府社會局、內政部移民署桃園市服務站的指導，由桃園市新住民協會、桃園市亞洲婚姻協會、台灣好姻緣國際婚姻媒合協會、臺灣外籍婚戀家庭輔導協會、中華民國真有情新住民婚姻關懷協會、中華民國外籍聯姻輔導暨婚介促進協會、台灣百年好合婚姻媒合協會、高雄市外籍（南洋）姊妹關懷協會及桃園市新移民女性關懷協會等9家協會聯合辦理。

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