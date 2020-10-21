移民署行動服務列車開抵桃園　訪視傑出新住民及NGO團體

▲移民署行動服務列車開抵桃園，訪視穆斯林文化小學堂。（圖／移民署桃園服務站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

移民署「到府關懷宅配愛」行動服務列車，21日開抵桃園；主任秘書林興春偕同海基會等相關人員，分別訪視打造穆斯林文化小學堂的緬甸籍閃淑娟，以及熱心辦理新住民成長課程的桃園市新住民協會，感謝該會理事長林桂金、總幹事郭明宗，長年協助來台的新住民姐妹，融入台灣生活，參與桃園的公共事務。

▲移民署行動服務列車開抵桃園，訪視桃園市新住民協會。（圖／移民署桃園服務站提供）

移民署桃園服務站指出，來自緬甸的閃淑娟，是一名虔誠的穆斯林，在中壢區經營「清真合醬菜館閃妹小廚」，業經清真認證，並獲桃園市金牌好店肯定，店內的醬菜產品更榮獲桃園市十大伴手禮傑出殊榮。

由於，經常受邀到學校分享穆斯林文化及美食，因此開啟閃淑娟想讓更多人認識伊斯蘭文化的想法，透過新住民築夢計畫，將其餐廳後方改造為穆斯林文化小學堂，讓每位來小學堂體驗的朋友，能打開心門認識多元文化。

▲移民署行動服務列車開抵桃園，訪視桃園市新住民協會。（圖／移民署桃園服務站提供）

從越南來臺22年的桃園市新住民協會理事長林桂金，曾獲選桃園市2018年新住民傑出楷模，積極協助在臺新住民融入在地生活，辦理許多新住民相關活動，例如新住民免費電腦課程及新住民包粽子義賣等活動，也和桃園市政府社會局合辦「新住民！蓄勢待法」系列法律課程，以及辦理新住民前往總統府、立法院、行政院進行民主探訪之旅活動，讓新住民有機會參觀總統府等政府部門，了解民主政治的運作。

▲移民署行動服務列車開抵桃園，訪視穆斯林文化小學堂。（圖／移民署桃園服務站提供）

林興春主秘表示，新住民及其子女是台灣的新力量，透過訪視看見了新住民的努力打拼及活力，顯示新住民是台灣不可或缺的新力量。歡迎協會向移民署申請「新住民發展基金」，辦理新住民相關活動或講座。包括：海基會副處長劉慧玲、移民署桃園服務站主任黃英貴、移民署北區事務大隊副大隊長莊福成、移民署移民事務組專門委員李明芳等均陪同訪視。

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