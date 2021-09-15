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10月起超過200頭養豬場可用廚餘　199以下「風險大輔導退場」

▲▼黑豬,豬隻,廚餘養豬。（圖／農委會提供）

▲200頭以上業者可恢復使用廚餘，但要落實蒸煮廚餘。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲日前喊非洲豬瘟殺到家門口，就怕病毒進到養豬場，9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘，不過，到底10月起政策如何？農委會今（15日）上午臨時召開記者會宣布，199頭（含）以下小型廚餘養豬模式全面輔導轉型退場，200頭以上者，可恢復使用廚餘，但要落實蒸煮。

農委會表示，至今業界已過兩週調適期，絕大多數業者均能配合政策，陳吉仲今邀集全國農業行政首長會商後，現階段決定將傳播疫情風險最大的199頭（含）以下小型廚餘養豬模式全面輔導轉型退場，全力將非洲豬瘟疫情阻絕於境外。

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▲▼ 嘉義縣首波稽查廚餘養豬禁令開罰9場45萬元 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣日前稽查廚餘養豬禁令開罰9場45萬元 。（圖／嘉義縣政府提供）

農委會說明，為加強防範非洲豬瘟入侵，防檢局昨天召開「養豬場使用廚餘之限制與蒸煮策略研商專家會議」，與會學者專家一致認為，近年大陸及東南亞國家非洲豬瘟疫情持續擴散，廚餘養豬模式是最主要的傳播途徑，國內養豬業如要有效杜絕疫情的威脅，廚餘養豬的有效管理及輔導轉型勢在必行。

陳吉仲提到，9月暫停使用廚餘期間，為減輕廚餘養豬業者增加之成本，農委會已提供養豬戶每頭500元的價差補助，如業者確定改用飼料養豬而不再使用廚餘，也將提供每頭2500元的轉型補助，此外，公部門也祭出強力措施，禁止廚餘養豬期間，若搬運廚餘至養豬場將依動物傳染病防治條例裁罰5至100萬元；若養豬場使用廚餘養豬則可按飼料管理法開罰3至300萬元，另為鼓勵檢舉違法使用廚餘，農委會已提高檢舉獎金至最高120萬元。

中華民國養豬協會理事長楊杰理認為，非洲豬瘟現在沒有疫苗可防護，台灣沒有能力可接受這種衝擊，要是真的有病毒進來，消費者之後想吃到物美價廉的豬肉都會成為一個大難題，面對此嚴峻狀況，因此9月很願意積極配合暫停廚餘養豬，和接下來的分階段措施。

▲▼黑豬,豬隻,廚餘養豬。（圖／農委會提供）

▲陳吉仲說，9月暫停使用廚餘期間，補助養豬戶每頭500元價差。（圖／農委會提供）

至於9月30日停用廚餘期滿後，是否可持續使用廚餘養豬，農委會強調，有鑒於小型養豬場設置廚餘蒸煮設備有實質困難，登記飼養規模199（含）頭以下者，仍將維持暫停使用廚餘，並將輔導其轉型改用飼料，無法配合者將輔導其退場。200頭以上者，雖可恢復使用廚餘，然應落實蒸煮，並請環保署運用既有機制加強監督，同時請警政及衛生等機關持續查核高風險業者所售肉品之來源，透過公私部門協力，全面防堵非洲豬瘟疫情入侵。

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