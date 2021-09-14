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2個月疫情期間關店21次　新光三越副董吳昕陽：每天都睡不好

▲▼新光三越今日正式宣布跨足台灣Outlet市場，打造全新型態國際及生活複合式Lifestyle Outlets-SKM Park。新光三越董事長村上英之、副董事長吳昕陽、SKM Park副董事長吳昕昌、SKM Park暨TOC台灣總經理毛顯國，共同主持新品牌發表會。(圖／記者湯興漢攝）

▲新光三越副董事長吳昕陽透露疫情三級時的心情，本圖為吳今年4月出席skmpark新品牌發表會。(圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／台北報導

5月中台灣疫情擴散，開啟防疫三級，百貨零售業措手不及，消費者外出意願降低，官方宣導避免群聚，同時祭出餐飲禁止內用，短短幾天內，來客人數只剩1成，長達2個多月三級期間，營收大砍7成，新光三越副董吳昕陽直言：從5月中開啟三級的疫情期間，百貨總共關了21次，每天都睡不好。

去年1月新冠肺炎開始席捲全球，台灣疫情控制得宜，加上7月開始發放三倍券刺激消費，無法出國的民眾充實內需，新光三越也創下周年慶業績歷史紀錄，在結算最後一天交出807.7億元業績，超越前年806.8億元，漂亮過關。孰料今年5月疫情在台灣擴散，足足兩個月大部分民眾減少出戶，業績也滑落谷底，問到是否是新光三越幾十年來最大的挑戰？吳昕陽回答：「我想整個市場都是吧。」

面對下半年市場，吳昕陽給出「正面審慎、積極面對」8個字，計畫中的還是在動，包括明年農曆年前將開幕的高雄skmpark Outlet，還有明年底在台北東區商圈的Diamond Towers，目前正啟動的百貨改裝，還是照原本的步伐，第三季到第四季預計全台共有6個樓層要持續更新，對於年營業800億的業績目標，「今年仍再努力」。

為跟隨政府刺激內需的五倍券政策，新光三越營業本部長由曹美虹表示，以往旗下周年慶首波六店，包括南西、台中中港、台南中山、桃園站前、嘉義垂楊與高雄三多店都在9月底開跑，今年也特別延後至10／7開始，拚業績態勢明顯。

其實已有通路商透露，近期物販的業績已幾乎回穩，報復性購買潮已經出現端倪，就會在五倍券發放時爆發，目前通路研擬的優惠配套都是最高機密，歷年最優惠的機率非常高。

在上週新光三越剛結束第90次的應變會議，這是在去年疫情剛爆發時所制定的安全策略之一，吳昕陽說，首要的就是顧客跟員工的安全，再來才是業績跟運營方面，這陣子在思考的就是「100個如果」，思索可能會出現的任何狀況，從去年大量發展的APP與網路、外送平台，都是在設想客戶不出門，要如何跟消費者連結，但實體還是有它的魅力，我們不會放棄這塊。

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