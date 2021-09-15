40特警攻堅假公安集團嚇壞　跨境詐騙虛幣洗白

記者陳凱力／新竹報導

竹北警分局日前接獲情資，在轄內疑似有電信詐欺機房，經報請新竹地檢察署檢察官指揮偵辦，於13日聲請搜索票、拘票獲准後，動員專案小組約40名警力前往機房等處所進行攻堅、搜索，當場查獲簡姓主嫌等共5名犯嫌，並扣得筆記型電腦3台、手機18支、網路分享器、教戰手冊、k他命咖啡包等。全案訊問後依涉詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

▲警方接獲情資，位於竹北一處組合屋，有詐騙集團設置機房。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



警方調查，以簡姓男子為首的詐欺機房組織，在台設立機房，對中國大陸人民透過網路電話，以假公安為名，取得信任後，再行詐騙。為躲避警方查緝，簡男將話務機房設在偏僻的組合屋內，平時深居簡出，將一、二線詐騙話務手集中該處，避免為警方鎖定，詐騙所得均在中國大陸兌換成虛擬貨幣，再透過虛擬貨幣交易機制轉換成台幣。

▲專案小組動員40名警力前往攻堅、搜索。



竹北分局經報請檢察官指揮後，與新竹縣警局刑警大隊、刑事警察局電信偵查大隊、除暴特勤隊、海巡署查緝隊共組專案小組。13日動員專案小組等成員約40名警力，前往攻堅、搜索。並查獲簡姓主嫌等共5名犯嫌，扣得筆記型電腦3台、手機18支、網路分享器、教戰手冊、k他命咖啡包等。訊後依涉詐欺罪嫌移送。

▲詐騙集團利用虛擬幣交易，將詐得的人民幣洗成台幣，警方目前還在調查不法所得金額。

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